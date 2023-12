escuchar

El catálogo de Netflix se renueva de manera continua y, con la llegada de la Navidad, se incluyeron diversas producciones que trajeron el espíritu de esta festividad al gigante de streaming. Pero una noticia también desconcertó a los suscriptores, ya que la plataforma eliminará de su oferta algunas películas y series para fin de año. Estos son los títulos que tenés que ver antes de que desaparezcan de la N roja.

Netflix incluirá en su catálogo este diciembre nuevas producciones, que los suscriptores podrán disfrutar y sumergirse en sus historias de suspenso, acción y fantasía. Así, llegarán al gigante películas como Batman vs. Superman: Dawn of justice, The suicide squad o The Super Mario Bros, que están disponibles desde el 1° de este mes.

Pero la N roja también eliminará de su oferta algunas películas y series. Acá te contamos hasta cuándo podés ver las producciones que Netflix quitará de su catálogo próximamente.

The Hills: New beginnings, una serie que contó con dos temporadas y 24 capítulos, basada en los personajes de la historia de la televisión después de su final, permanecerá en Netflix hasta el 14 de diciembre. En tanto, Sing 2: Vení y canta de nuevo, la película de fantasía, estará disponible en la plataforma hasta el 21 de este mes.

La serie de producciones que protagonizó Gina Riley en la década de 2000 también desaparecerá del catálogo del gigante de streaming el día 27, que incluirán Da Kath & Kim Code, Kath & Kimderella, Kath and Kim: Kountdown specials, las cuatro temporadas de Kath and Kim y Kath and Kim: The souvenir editions.

En tanto, el 28 de diciembre se eliminarán de la N roja las seis temporadas de The adventures of puss in boots. Y el día 30, dirá adiós el documental basado en la exitosa artista internacional Taylor Swift, quien consagró un gran éxito en la Argentina a mediados de noviembre: Reputation Stadium tour.

Las películas que permanecerán en Netflix hasta el 31 de diciembre: la saga de Tom Cruise dirá adiós

El 31 de diciembre, previo a que comience el nuevo año 2024, desaparecerán del catálogo de Netflix una serie de producciones, que incluyó la icónica saga protagonizada por Tom Cruise de Misión imposible. Así, entre estos títulos, aparecieron las siguientes películas y series.

American Beauty, Anchorman: The legend of Ron Burgundy, Gladiator, Anchorman 2: The legend continues, 8 Mile, las dos partes de Crank, Kung Fu Panda, Scarface, Get Him to the Greek Lost in translation y Love Actually; entre otros.

También se eliminarán del catálogo del gigante de streaming algunos clásicos de siempre, como la mítica película de Julia Roberts y Richard Gere Novia fugitiva; Rescatando al soldado Ryan; El campo de los sueños, protagonizada por Kevin Costner; las cuatro películas que conformaron la saga de Tiburón; Amigos con beneficios, con Anne Hathaway y Ashton Kutcher; la animada fantasía con Casper; o Atrápame si puedes.

Además, una de las películas llamó la atención de los suscriptores de la N roja ante su próxima desaparición. Se trató de El lobo de Wall Street, el film que se estrenó en 2013 de la mano de Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, que consagró un gran éxito en taquilla.

