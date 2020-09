El que interpreta a Deadpool dejó un saludo muy especial a un fanático del personaje que soñaba con ser saludado por su quien personifica a su ídolo Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Hay pequeñas acciones cuya nobleza puede ser más grande que la que exhiben los héroes en la pantalla del cine. Ryan Reynolds, el actor que interpreta al delirante personaje de acción Deadpool, tuvo uno de estos gestos con uno de sus fans a quien le contestó un posteo de una manera cómica y amable, y básicamente le alegró la vida.

Esta historia comenzó en las redes sociales en el mes de enero, cuando Jadiant Quinn, un estudiante de medicina y gran cultor del cosplayer-disfrazarse y lookearse de manera idéntica a los personajes de comics o filmes-, subió a su cuenta de Instagram una foto con la vestimenta característica de Deadpool.

Jadiant Quinn, es un estudiante de medicina y cosplayer, que se disfrazó como su héroe favorito y escribió que su sueño sería recibir un mensaje de Ryan Reynolds Crédito: Instagram

El joven Quinn tiene, a causa de un accidente que tuvo en la niñez, secuelas de quemaduras que son visibles en su rostro, algo que comparte con su héroe favorito, Deadpool, que sufrió alteraciones en su cara y cabeza a causa de un tratamiento que le curó el cáncer, pero que lo convirtió en un ser superpoderoso.

De hecho, en la foto que subió el joven a su Instagram, destaca precisamente ese dato sobre el héroe. "Honestamente, Deadpool me ha dado mucha más confianza. Cualquiera que haya visto o leído algo sobre Deadpool sabe que su cara y su cuerpo están bastante estropeados. Así que es natural que yo haga un coldsplay suyo. Quería que fuera lo más auténtico posible, y por eso fue que no usé una máscara".

"Es tan fácil encubrir quién soy y ceder a la desesperación. Deadpool simplemente hace que no me preocupen esas cosas y muestre mi verdadero yo. Este soy yo, y no me avergüenzo de ello -continuó el muchacho en su pie de la foto-. Deadpool ayudó mucho a mi autoestima. Soy dueño de lo que soy, y hacer su cosplay lo hace mucho más fácil".

En la misma publicación, el joven expresó su deseo de llegar al actor que interpretó a su admirado personaje: "Mi sueño se haría realidad si Ryan Reynolds pudiera ver esta publicación. Aprendí a abrir las piernas solo para hacer esta foto".

En efecto, en la foto el muchacho está en una postura con las piernas abiertas 180 grados, una posición muy repetida y casi característica del personaje de Marvel.

Ryan Reynolds, caracterizado como Deadpool, un hombre que recibió un tratamiento especial que le curó el cáncer, pero que le dejó marcas en la cara y el cuerpo y le dio superpoderes Crédito: IMDB

La respuesta de Reynolds

Unos meses más tarde, quizás gracias a otros fanáticos que difundieron la foto, la publicación de Quinn llegó al propio Reynolds, que no dudó en escribirle al joven un alentador mensaje, incluso con un humor muy característico del propio Deadpool.

"¡Mierda, Jadiant! -escribió el intérprete-. Esto hizo mi año. Ni siquiera puedo describir lo que esta publicación significa para mí. Ademas, yo puedo abrirme así de piernas... pero solo una vez al año, y en el hall de un hospital".

Por supuesto, el fanático del cosplayer se emocionó mucho con la respuesta del actor que interpreta a su héroe preferido. "¡Bro, no puedo creer que lo hayas visto! Hiciste que esto valiera la pena. Espero que continúes inspirando a muchos otros. Significaría todo el mundo para mí que sigas acompañando mi viaje. ¡Soy tu gran fan!", escribió el muchacho.

Deadpool es un antihéroe de Marvel, que entrevera acción y humor en sus aventuras Crédito: IMDB

Jadiant Quinn, cuyo verdadero nombre es John Quinn, tiene 21 años. Es un modelo de fisicoculturismo y un orador motivacional. Recientemente comenzó a estudiar medicina. Es, además, embajador de una organización que se llama Courageous Faces, una entidad que busca mejorar la calidad de vida de quienes viven con enfermedades raras y graves, según consigna el medio estadounidense Distractify.

A los 4 años, Quinn fue víctima de un accidente que casi le cuesta la vida y que lo dejó gravemente herido. Pero desde su recuperación, se propuso vivir al máximo, y motivar a otros que estén en situaciones similares a la sufrida por él: "Viví más tiempo quemado que el tiempo que estuve sin quemaduras. Esto es parte de quien soy y es lo que aprendí a amar y abrazar. No necesito escapar de mi realidad porque me encanta".