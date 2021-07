El conmovedor mensaje de Flor Bertotti por el cumple de su hijo: “Me gané la lotería”

Florencia Bertotti es muy activa en las redes sociales, donde comparte videos, fotos y promociona algunos productos. Pero este fin de semana sorprendió a sus seguidores con un conmovedor posteo por el cumpleaños de su hijo.

Romeo, el nene que tuvo junto al conductor Guido Kaczka cuando eran pareja, celebró sus 13 años y la protagonista de Floricienta se mostró muy emocionada por lo grande que está.

“Hoy cumple 13 años el bombón de mi hijo. No puedo estar más orgullosa, emocionada y agradecida. Y aunque no me deje mostrar fotos que no sean vintage, subo esta de cuando era todo un cachete y yo lo podía apretujar sin miramientos”, comenzó escribiendo Florencia en Instagram.

El sentido mensaje de Florencia Bertotti a su hijo Romeo, en el día en que cumplió 13 años Instagram: @florbertottiok

La actriz no suele compartir postales junto a Romeo, salvo algunas pocas que implican la promoción de algún producto. En esta publicación explicó el por qué: al chico no le gusta que lo expongan en las redes sociales.

“¡Feliz todo hijo, con vos me gané la lotería! Te amo tanto que te asustarías”, le dijo la actriz a su hijo, ya adolescente.

Florencia lleva más de una década en pareja con el actor Federico Amador. Juntos, conformaron una familia ensamblada con Romeo, el hijo de ella y los dos de él, Ciro y Vito.

Florencia Bertotti y Federico Amador formaron una familia ensamblada con el hijo de ella, Romeo, y los dos de él, Ciro y Vito Instagram: @florbertottiok

En una entrevista que Florencia dio a comienzos de año, fue consultada sobre si le gustaría tener un hijo con Federico y aseguraron: “La idea siempre estuvo y nos encantaría. Pero después lo terminamos posponiendo porque nos surgen otras propuestas laborales o él viaja. Entonces decimos: ‘Bueno, esperemos’”.

Luego, la actriz aclaró: “Sabemos que no tenemos mucho más tiempo para esperar porque las mujeres tenemos una edad reproductiva, aunque por suerte se va estirando. De todas maneras, no nos queremos relajar. El plan está”.

