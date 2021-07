Alberto Martín sorprendió en vivo a Carmen Barbieri: “A las 21 en mi casa y vemos”

Días atrás, Alberto Martín confesó su amor por Carmen Barbieri en Es por ahí (América TV). “Es una mujer excepcional, muy querible y tierna y me encantó abrazarla”, indicó en aquel entonces. Mientras él decía eso, a través de una comunicación telefónica la actriz estaba atenta a todo lo que escuchaba.

“Es un atrevido. Me declara su amor en el programa pero después no me contesta los llamados”, arremetió Carmen mientras que el actor se tapaba la cara de vergüenza. Entre bromas y reclamos, ambos actores siguieron charlando en el programa y todo había parecido quedar en una chicana de un rato. Sin embargo, Martín no se rindió y redobló la apuesta.

Misma señal pero diferente programa, esta vez fue Barbieri la invitada al piso. Sentada junto a Luis Novaresio y todo el equipo de Debo decir, el periodista introdujo: “¿Te bancás un candidato?”. Al enunciar esas palabras, apareció un tape de Martín invitando a Carmen a una salida.

“El martes a la noche yo voy a tener en casa, que ya sabés donde vivo, la comida que más te gusta. El martes a las 21 en mi casa, Carmucha, y lo hablamos. Se verá, se verá... te quiero mucho”, expresó el galán mirando a cámara.

De vuelta al piso, una Carmen sorprendida indicaba: “¡Se animó!”. Al escucharlo, hizo un par de bromas más y luego se sinceró. “Si tuviera que buscar un candidato lo elegiría a él pero los dos tenemos nuestras historias y yo era muy amiga de Marta, su señora”.

