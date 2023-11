escuchar

Están siendo tiempos muy difíciles para Bruce Willis y su familia. Al actor, de 68 años, le diagnosticaron demencia frontotemporal, un trastorno neurológico que puede generar dificultad en la expresión o en la comprensión. Desde el primer momento se refugió en lo más importante de su vida, su mujer Emma Heming, su exesposa, Demi Moore, y sus cinco hijas. En medio del delicado momento que atraviesan, Rumer, la hija mayor de las estrellas de Hollywood, compartió en las redes un conmovedor mensaje para referirse a su papá que emocionó a todos.

En 2022, el protagonista de Duro de matar dio un paso al costado de la actuación para cuidar de su salud. Se mantuvo alejado de las cámaras y buscó refugio en su familia, pero las cosas empeoraron drásticamente en los últimos meses. Días atrás, el medio, Closer Weekly, que tuvo acceso a una fuente cercana a la familia, sostuvo que Willis ya no identificaría a quién fue su esposa durante diez años. “Su memoria se desvaneció. Demi Moore se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, aseguraron. Sin embargo, remarcaron que sí reconocería a sus hijas y a su actual pareja, Emma Heming.

Rumer, la hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis, le dedicó un emotivo posteo a su padre Instagram @rumerwillis

En medio de la angustia y del difícil momento que atraviesa la familia, Rumer recurrió a las redes sociales y compartió un profundo y conmovedor mensaje que emocionó a los fans del protagonista de El sexto sentido. “Realmente extraño a mi papá hoy”, escribió la hija mayor de Demi Moore. Sus palabras estuvieron acompañadas por una tierna postal de ella cuando era una pequeña niña mientras su padre la cargaba en brazos.

Si bien Willis está físicamente presente, el cuadro se agravó mucho en los últimos meses. Glenn Gordon Caron, creador de Luz de luna, la serie que lanzó a la fama a Willis, contó en una entrevista con New York Post, que el actor “no lee ni habla; ve la vida como detrás de un mosquitero y ya no tiene alegría de vivir”.

Al igual que sus hermanas menores, Scout, Tallulah, fruto de la relación de Willis y Moore, Mabel Ray y Evelyn Penn, a quienes el actor tuvo con Emma Heming, Rumer es un sostén fundamental para su padre en este momento tan difícil. Al igual que él, ella siguió una carrera artística; trabajó con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, participó de series, películas y realities shows.

Rumer se convirtió en mamá el 18 de abril y Willis y Moore estrenaron el título de abuelos Instagram/demimoore

Hace un par de meses y en medio de la angustia, la joven de 35 años le dio una noticia muy feliz a su familia. El 18 de abril nació su primera hija, Louetta Isley Thomas Willis, fruto de su relación con su pareja Derek Richard Thomas. De esa manera, Bruce y Demi recibieron el título de abuelos.

Justamente, en junio, en el primer día del padre tras el nacimiento de su hija, Rumer público en Instagram una emotiva imagen del actor con su primera nieta en brazos y le dedicó unas conmovedoras palabras: “Ver a mi padre sostener a mi hija, es algo que atesoraré por el resto de mi vida. Su dulzura y amor por ella es algo tan hermoso y puro. Papá, soy tan afortunada de tenerte, y lo mismo le sucede a Lou. Gracias por ser el más bobo, más amoroso y más canchero papá que una chica jamás podría pedir”.