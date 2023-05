El contundente descargo de Fabiana Cantilo ante las versiones sobre sus romances con Fito Páez y Charly García: “Es mentira”

escuchar

El 26 de abril, llegó a la plataforma de streaming la serie que relató la biografía de Fito Páez, con un gran éxito que la posicionó al instante en el Top 10 de Netflix. El amor después del amor se encuentra hoy en el 5° puesto en la Argentina, aunque también generó algunos desacuerdos. Fabiana Cantilo, quien fue interpretada en la ficción por la actriz Micaela Riera, apuntó contra algunos detalles y, además, lanzó un contundente descargo sobre los rumores que surgieron acerca de su relación con el artista y Charly García: “Yo lo elegí”.

“Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”, señaló Fabiana Cantilo acerca del estreno de El amor después del amor (Netflix), donde Micaela Riera interpretó a su personaje. La artista y Páez (a quien dio vida Iván Hochman) mantuvieron una relación entre 1983 y 1990, que dio lugar a la inspiración de varios temas del rosarino, como “Fue amor” y “Donisaurito”.

El video que compartió Fabiana Cantilo tras el estreno de la serie de Fito Páez

Tras el estreno de la serie, que repasó los hitos de las primeras tres décadas de Fito Páez, desde la Trova rosarina hasta la posibilidad de tocar con Charly García, el asesinato de su abuela y la tía, y los amores de su vida; Cantilo estuvo en el punto de mira. La ícono del rock nacional hacía los coros en la banda del músico, mientras que el rosarino ingresó como tecladista.

En las últimas horas, la autora de “Nada es para siempre” compartió un contundente descargo a través de las redes sociales, a raíz de una publicación en los medios de comunicación que le atribuía citas que aseguró que nunca dijo. El texto decía, como una declaración de la artista: “Pude ser la mina de Charly, pero el pelot*** no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola”.

“Es mentira”

Cantilo desmintió las declaraciones que publicaron con su autoría en el texto, que seguían: “Él [por Charly García] era una figura y nosotros éramos unos pibes que queríamos llamar la atención del ídolo”. Ante la difusión de su presunto testimonio, la artista compartió un contundente descargo: “Es mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola”, apuntó.

Y continuó: “Yo lo elegí. ¿Me entienden? No voy a dar más declaraciones. Esa pelot*** que están diciendo, corroboren la fuente porque es mentira. De ninguna manera yo estuve con Fito porque no me dio bola Charly. Me re daba bola, pero yo lo dejé por Fito”.

El descargo de Fabiana Cantilo por los rumores sobre su relación con Fito Páez y Charly García

En otro video, la compositora, que se encuentra actualmente de gira por distintas ciudades de España, destacó que no soporta “las mentiras”. “Tengan cuidado”, advirtió. Y agregó una recomendación para los comunicadores y para aquellos que difundieron un testimonio que aseguró que es falso: “Leamos libros o, de última, mírate una buena serie, porque hablan como si yo estuviera dando una declaración. Los periodistas tienen mucho poder y, si no es un buen periodista, hace lo contrario, ofende al artista y el artista es un ser de Dios, ¿se entiende?”.

LA NACION