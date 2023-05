Fabiana Cantilo y Mica Riera se juntaron a tomar el té: ¿nace una amistad?

escuchar

Desde que se estrenó El amor después del amor, la biopic sobre la vida de Fito Páez, casi que no se habla de otra cosa. Los comienzos del artista rosarino en la música, la trágica historia familiar, su relación con Charly García y Luis Alberto Spinetta y sus apasionados amores con Fabiana Cantilo y Cecilia Roth han mantenido cautiva a la audiencia a lo largo de los ocho capítulos que presenta la serie de Netflix.

Si bien todo el elenco ha hecho un gran trabajo, hay un personaje en particular que llamó mucho la atención y que está en boca de todos: el de Micaela Riera, la actriz encargada de encarnar a Fabi Cantilo, quien como muestra la serie tuvo un rol fundamental en la vida del compositor de “Brillante sobre el mic”.

“Es más Fabi que la propia Fabi”, aseguran muchos de los que la vieron en pantalla. Es que no sólo Riera ha logrado un gran parecido físico sino que sus movimientos corporales y gestuales, su forma de hablar y cantar son idénticos a los de la cantante de “Nada es para siempre”. Y no sólo el público y los fanáticos de la estrella de rock hablaron maravillas de esta composición sino también la propia artista, que aseguró estar muy contenta de que sea Mica quién la represente en la biopic.

Tras reunirse con Mica para asesorarla sobre este personaje y contarle cosas de su vida personal, Cantilo también se juntó con ella -antes de que se estrene El amor después del amor- para ver algunas escenas. Ese momento quedó registrado por las redes de Che Netflix. “Mi sensación es que estamos iguales y que es todo un disparate”, dijo la cantante al ver las primeras secuencias mientras que la actriz advirtió: “Yo todavía no caí que está sucediendo esto”.

Estos encuentros han despertado un gran cariño y admiración entre ambas, lo que, al parecer propició el comienzo de una linda amistad. De hecho, ayer por la tarde Fabi y Mica se juntaron a tomar el té en la casa de la compositora y registraron el momento a través de un divertido videíto que luego subieron a sus redes sociales. “¿Quién vino a tomar el té?”, preguntó la anfitriona -enfundada en un batón multicolor- desde el living de su casa sembrando expectativa entre sus seguidores.

Miren quien vino a tomar el té! ☕️💕🍪🎸@MMicaRiera pic.twitter.com/sbYSFnjjm0 — Fabiana Cantilo (@FabianaCantilo) May 7, 2023

El misterio duró apenas unos segundos hasta girar con la cámara de su teléfono. “Mi doble”, gritó mientras se tiraba sobre el sillón donde estaba Riera. Muy sonriente, la joven -que actuó en éxitos como Consentidos o El Encargado- saludó a los fanáticos de Cantilo y abrazó a su ídola, quien, según ella misma confesó, fue un gran referente durante toda su adolescencia.

“Vamos a tomar el té”, anunció Fabi mientras se quejaba de que el filtro del teléfono la agarraba solo a su invitada. “Ella es joven, a mí me tiene que agarrar el filtro”, lanzó, entre risas. Sin embargo, enseguida aprovechó su video para desmentir algunos rumores, esos que estuvieron circulando en los últimos días y que hablaban de una Fabi enojada porque la serie había mezclado algunos tiempos y la había presentado como una simple corista. “Yo me tuve que quedar callada Mica porque cada cosa que hablo…”, dijo mientras la actriz le advertía: “Yo hablé por vos igual, ¿eh?”. “Si ya sé, ya sé. Ahora vamos a chusmear un montón. Nosotras nos amamos, estamos re agradecidas con la serie, todo lo que dijeron son pavadas”, explicó la ex de Fito Páez mientras su doble en la biopic tildaba de “prensa amarilla” a quienes lanzaron esas versiones.

“Sí, prensa amarilla, verde, colorada”, bromeó la cantante mientras se despedía de sus seguidores: “Bueno, acá estoy con mi yo más joven, chocha. Vamos a chusmear. Buenas tardes, señores”.

“Soy tu fan”

Cuando Micaela Riera se enteró que estaban buscando una actriz para interpretar a Fabiana Cantilo no lo dudó. Grabó el tema “Mi enfermedad” con su guitarra, le pidió a un amigo que conocía a la cantante que la ayude a sacar su manera de caminar, hablar y cantar y fue a la tienda de una amiga para que la vista como en los años 80. Sin embargo, eso no fue todo. Después de sacar al cien por ciento lo físico y gestual, la actriz quiso empaparse a fondo de sus sentimientos, su manera de pensar y qué mejor que hacerlo de la mano de la propia protagonista.

“Ese encuentro con Fabi me sirvió para darle más profundidad al personaje porque yo venía trabajando algo más exterior, lo físico, lo gestual pero necesitaba entender cómo pensaba ella, qué la hacía tomar las decisiones que tomaba, decir lo que decía. Así que aproveché para hacerle mil preguntas de todo lo que se puedan imaginar: desde cómo era su relación con Charly hasta cómo era su relación con el Flaco Spinetta o qué pasaba con ella en esas épocas tan oscuras. Fue una conversación larguísima y muy buena porque, a partir de ese encuentro, mi personaje ya no era sólo la carcasa sino que comenzó a tener un cerebro y ese cerebro hizo que todo el cuerpo se mueva de manera diferente”, contó Riera en una entrevista con OHLALA! días atrás.

Tras revelar que Cantilo no le dio ningún consejo ni le hizo ningún pedido especial, la actriz señaló lo que la artista le dijo al terminar la charla. “‘Estoy muy contenta de que seas vos. Me deja muy tranquila que seas vos la que haga de mí’, me dijo. Eso fue algo muy lindo porque es como que me dio su bendición”, reflexionó quien creció escuchando rock nacional.

El segundo encuentro fue horas antes del estreno de la serie cuando se juntaron a ver un par de escenas. “Me dijo que se divirtió mucho y que la había sacado muy bien. ¡Y que se la comió en una noche! Imagino que debe haber sido muy intenso para ella ver escenas basadas en su vida de momentos muy oscuros, no deber haber sido fácil. De hecho, me dijo que por momentos la había angustiado la historia, así que funcionó”, confesó Mica en la misma entrevista.

Su admiración y fanatismo volvió a verse públicamente cuando la actriz salió a defenderla ante las versiones de que Cantilo estaba enojada por cómo la serie la había mostrado. “Siento que el mundo no está preparado para una persona que dice lo que piensa sin pensar en las repercusiones. Eso tiene su parte linda y su parte fea. La fea es que los otros también son libres de pensar y decir lo que quieran y la linda es esto que Fabi siempre tuvo de ser tan libre y transparente”, concluyó Riera bancando a su nueva amiga.

LA NACION