“Pongo cámaras, chapa y chau”. Vandalizaron la casa de Fabiana Cantilo y la cantante difundió un enigmático mensaje

En medio del furor por la serie de Fito Paéz, Fabiana Cantilo reapareció esta tarde en sus redes sociales, pero esta vez utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que su casa fue vandalizada. Sin dar muchos detalles, la cantante se dirigió al resposable y envió un contudente mensaje. “Hacé otra cosa de tu vida, flaco o flaca”, señaló.

“Gracias por la solidaridad de lo que me pasó que no quiero decir mucho así no lo levantan mucho de ningún lado. Pongo cámaras, chapa y chau, se entiende”, comenzó Cantilo, en un enigmático mensaje que compartió en un historia de Instagram.

“Me voy a Europa pero acá quedan un par de personas, por si acaso”, continuó la artista y dirigiédose al responsable advirtió: “Si el que vandalizó mi casa está mirando: ‘Hacé otra cosa de tu vida, flaco o flaca’. Todo bien, demasiado odio. No soy el enemigo yo”.

“Yo no soy el enemigo, es una buena frase, ¿no? Qué loco chicos, todo junto, mucho...mucho. Es mucho para mí, pero agradezco. Todo lo que está pasando es un montón”, cerró la cantante visiblemente conmovida.

La denuncia de Cantilo se da en momentos en que la cantante cobró gran notoriedad dado el lanzamiento del El amor después del amor, la biopic basada en la vida de Fito Páez, donde se recreó la historia de amor entre ella y el compositor rosarino.

El amor después del amor

Cantilo fue interpretada por la actriz Micaela Riera y Fito Páez por Ivan Hochman, y ambos recibieron elogios por sus trabajos actorales. La serie producida por Mandarina Contenidos se convirtió en un éxito y encabeza el ranking de Netflix.

Sin embargo, Fabiana Cantilo no estuvo de acuerdo con algunas cuestiones y generó polémica con sus comentarios. Si bien destacó que estaba “muy bien hecha”, remarcó: “Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”.

Con sus palabras, la intérprete de “Nada es para siempre”, dio a entender que no le simpatizó mucho la producción. No obstante, horas después la cantante compartió un video en Instagram donde aclaró la situación y explicó qué fue realmente lo que quiso decir. “Seres, no estoy enojada, por favor”, dijo entre risas. “Se entendió todo mal”, agregó.

