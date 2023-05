El contundente descargo de Rosalía después de que un cantante mostrara una foto falsa de ella desnuda: “Da asco”

escuchar

En las últimas horas, el cantante Juan Manuel Cortés Reyes, conocido popularmente como JC Reyes, compartió unas fotografías manipuladas de Rosalía. Ante su repercusión en las redes sociales, los usuarios apuntaron contra el artista español y la intérprete de “Despechá” realizó un contundente descargo a través de Twitter: “Da asco”.

“No puedo estar subiendo fotos de la chavala (chica), que me manda a mí. Cada foto que me manda... Eso sería de sinvergüenza”, expresó el cantante de reguetón, a través de un live en su cuenta de Instagram. Y siguió: “Estaba expresando nada más lo que sentía, no era para que se alteren de esa manera, eh”. Se trató, según revelaron medios españoles, de unas imágenes de la catalana, en las que aparecía presuntamente con la parte del torso descubierta, donde JC Reyes agregó unos emojis.

JC Reyes compartió imágenes falsas de Rosalía

Una cuenta de fanáticos de Rosalía compartió una dura crítica contra el artista. “Lo que hace este señor tiene un nombre: difamación. Estas fotos fueron editadas con el propósito de dañar su reputación y ganar fama a través de ella”, apuntó. Y sentenció: “Espero que se tomen medidas legales, ya que la difamación es un delito [artículo 208 del Código Penal español]”.

En tanto, la intérprete de “Malamente”, que posee más de 25 millones de seguidores en las redes sociales, realizó un contundente descargo a través de Twitter. “Ir a buscar clout [influencia] faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco”, destacó. Y aseveró: “Pero hacerlo por cuatro plays de más, lo que da es pena”.

Rosalía realizó un contundente descargo contra la actitud del cantante Twitter: @rosalia

En tanto, JC Reyes dio más declaraciones en el live de Instagram sobre lo sucedido. “A las mujeres que me decís que qué hago o que doy asco... A la chavala solo se le ve el escote. Respetad, eh”, señaló. Y reconoció: “Es Photoshop”.

Los usuarios lo fulminaron: “Repugnante”

JC Reyes es un ciudadano de Sevilla (Andalucía) de 26 años, que se desempeña en el rubro de la música, en un estilo que va desde el reguetón hasta el trap. Según detalló El Periódico, sus primeras producciones salieron a la luz en 2017, aunque sin un gran éxito, hasta que comenzó a sonar en medio de la pandemia, con temas como “34 Amor y Mafia” o “Muñeca”. Este mes, se encontrará de gira por España, donde visitará ciudades como Barcelona, Madrid, Tenerife o Granada.

Los usuarios de las redes sociales estallaron contra él después de que publicara imágenes de Rosalía en las que aparecía desnuda, luego de una edición con Photoshop que él mismo admitió. “Acabo de enterarme de que un mie*** modificó una foto de Rosalía que hizo pasar por un nude que supuestamente le envió a él. Es absolutamente repugnante y aterradora la violencia que tenemos que aguantar las mujeres con respecto a nuestra imagen”, sentenció @Eadeeva.

Los usuarios de la red social estallaron contra el cantante Twitter: @Les_IJU

“Le cerró la boca”, aseveró @spritefreskito. Por su parte, @Les_IJU apuntó: “No estamos seguras en nuestras casas. No estamos seguras en las calles. No estamos seguras en nuestra comunidad. No estamos seguras en Internet. No estamos seguras”.

LA NACION