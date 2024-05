Fue a Los 8 escalones y sorprendió a Guido Kaczka con su inusual profesión: “Sos re sofisticado”

Escuchar

Cada vez son más las personas que se animan a participar de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece), el programa de entretenimiento en el que los jugadores se someten a un desafío de preguntas y respuestas de diversas temáticas, y pueden ganar una gran suma de dinero y, también, la llave para competir en la final por un departamento a estrenar. Para tener posibilidad, es esencial poseer un conocimiento general en diversos campos como política, economía, historia, deportes y espectáculos. Además, se requiere ser rápido, tener buena memoria y, por supuesto, contar con una dosis de suerte.

Cada concursante tiene su propia historia y, en muchas oportunidades, Guido Kaczka les consulta sobre ella y la comparten en el estudio. Justamente, en una de las últimas ediciones, en ese momento de intercambio, un hombre reveló a que se dedicaba y logró sorprender al conductor. “Soy analista olfativo y desarrollador de productos de cosmética”, contó Fernando, momentos antes de comenzar con su ronda de preguntas, lo que dejó boquiabiertos a todos los presentes.

Enseguida, Guido quiso saber más sobre su exótica profesión y qué era puntualmente lo que tenía que hacer. “Trabajo con perfumes, haciendo las correcciones y guiando la tarea del perfumista, que es el que hace la mezcla de laboratorio”, explicó el jugador. “Te la pasás oliendo”, remarcó Kaczka. “Sí, la verdad que sí. Hay que cuidarse, hay que limpiar el olfato”, contestó Fernando.

Fernando es analista olfativo y generó furor en el programa

En esa misma línea, Guido quedó intrigado y quiso profundizar sobre el tema. “Vos no te podés perfumar. Tenés que arrancar a la mañana, que es cuando el olfato está limpio. Tenés que empezar oliendo las notas más frescas”, enfatizó el joven. “¿Vos no te ponés desodorante?”, consultó curioso el conductor. “Sí, desodorante sí, neutro. Cuando vas a trabajar es así. Cuando salgo, sí. Si no me dicen en casa de herrero, cuchillo de palo”, contó el participante de Los 8 escalones, dejando en claro cómo es su rutina diaria al trabajar con olores.

“¿Cuál te gusta a vos?”, lo indagó Kaczka, ante lo que Fernando se sinceró y expresó: “Me gustan los orientales, con salidas cítricas. Un toque de madera de fondo”. “Ah, sos re sofisticado”, cerró Guido, con mucho humor.

Nuevo premio en Los 8 escalones: cómo hacer para ganarse el auto 0 km

Como el programa es todo un éxito, esta semana, Guido Kaczka anunció la incorporación de un nuevo premio increíble que se suma a los 3 millones de pesos que se reparten todas las noches en eltrece, además del departamento en Capital Federal. Se trata de un auto 0 km, que tiene sus propios requisitos para ganarlo. “En juego habrá un surtidor de nafta y hay que cargar combustible. Accionas la manguera, la alargás y tiene que ser exacto 20 litros: 20, 0, 0, 0″, explicó el conductor.

“Si lo lográs, te llevás este 0 kilómetros en cualquier momento del juego”, sumó Guido sobre esta incorporación. Por lo que se pudo ver, el auto exhibido es un Chery Tiggo, cinco puertas. “¿Viste que cuando vas a la estación de servicio siempre le cargás un poquito más? Bueno, entonces, si vos lo clavás en 00, 00, 00, te llevas el auto 0 km en ese instante”, sentenció.