Silvina Escudero vivió un incómodo momento en Pasaplatos: “Esto para mí es un montón”

Este lunes empezó la edición de Pasaplatos famosos por la pantalla de eltrece. Si bien ya existe el programa original que conduce Carina Zampini, la producción apostó por una vuelta de tuerca de la mano de Paula Chaves y el cual ya tiene los días contados ya que se trata de un especial. A pesar de ello, los famosos se vieron en circunstancias difíciles de afrontar durante su primer día, como Silvina Escudero que vivió una terrible experiencia en el estudio.

Para romper el hielo, le propusieron a los cocineros hacer una tortilla de papa con chorizo, algo que si bien es típico en nuestra cultura, a Escudero no le resultó tan fácil. En una oportunidad anterior manifestó que es vegetariana y, con ello, manipular carne no le gustó. Sin pudor y frente a la cámara manifestó esta posición pero aún así terminó de manera satisfactoria su plato.

Silvina Escudero y su reacción al cortar chorizo siendo vegetariana

“No me gusta tocar la carne. Yo soy vegetariana y esto para mí es un montón”, señaló la bailarina al tiempo que cortó el chorizo para luego freírlo junto a las papas. “Pero bueno, Gabi (Oliveri) sabía de esto y todos los chicos, que soy vegetariana y entonces por eso me vino a ayudar. Es un amor”, agradeció Escudero.

En tanto, recordó: “Le he cocinado a mi marido una milanesa, ponele, con un montón de amor, en seis años una vez nada más. En mi casa no cocino, cocina él”. Con el desagrado de cocinar carne, la bailarina continuó con su preparación hasta que se acercó Chaves y puso en duda el proceso: “Ese chorizo está pelado, ¿no?”. “No me asustes, sí lo pelé, sí”, contestó confundida Escudero.

Al momento de probar la tortilla de Escudero, Juan Gaffuri y Pablo Massey se encontraron con una decoración particular. Realizó un corazón con las rodajas de carne por sobre la papa. Ante ello, el jurado le sacó una foto al plato y celebraron la intención de la famosa. “Nunca vi un corazón de chorizo”, esbozó uno de los chefs.

Al evaluar la preparación, Massey dijo: “Está unida y todavía tiene su jugosidad”. Lo llamativo es que a pesar de que para ella fue cuesta arriba, el chef destacó que el chorizo estaba “bueno”. Como punto negativo, le señalaron que una parte de su tortilla quedó sin terminar de un lateral.

Silvina Escudero explicó por qué separó el chorizo de la tortilla

Sin embargo y tras la queja de Escudero, Massey la sumó a su equipo naranja y remarcó: “La tortilla podría haber tenido un huevo más. No estaba seca y estaba bien de sal”. Antes de concluir con su paso, la famosa explicó por qué no mezcló el chorizo con la papa: “Soy vegetariana y si vos querés comer sin chorizo, tenés la opción, y si querés comer con chorizo, podés cortar en porciones y tenés en cada una”.

¿Qué famosos integran esta edición especial de Pasaplatos?

Al igual que el programa original, aquí los famosos se enfrentan a un proceso para dirimir quiénes integrarán el equipo verde, naranja o más bien serán eliminados de la competencia. En una etapa inicial donde cada uno debe dar lo mejor de sí para permanecer dentro de Pasaplatos, las figuras del espectáculos y personajes reconocidos serán evaluados por sus habilidades culinarias.

Este 22 de mayo el programa contó con la presencia de los famosos aspirantes: Silvina Escudero, Gladys “La Bomba” tucumana, Gabriel Oliveri, Aníbal Pachano, Geraldine “Gege” Neumann, Sebastián Cobelli, Fernanda Vives, Ximena Capristo, Jorge “Carna” Crivelli, Evelyn Von Brocke, Maximiliano “Chanchi” Estévez, Yanina Screpante, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl, César Juricich y Sofía Macaggi.

LA NACION