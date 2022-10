El contundente descargo de Tini Stoessel tras las críticas que recibió en un show de Paraguay por su cuerpo

escuchar

Después de la polémica que se desató en un show de Tini Stoessel en Paraguay el domingo, durante la transmisión del canal Tigo Sports de la inauguración de los Juegos Suramericanos Asunción, la cantante se refirió al tema. Mientras ella estaba en el escenario, tres periodistas -que desconocían que un micrófono quedó abierto- realizaron comentarios repudiables sobre el cuerpo de la argentina y, tras la viralización de un audio, salieron a pedir disculpas públicas.

“Ay, asqueroso. Se está muriendo, quiere agua. Mirale ese ombligo. Te pido que veas”; “No quiero mirar, voy a tener pesadillas”. Estos fueron los comentarios que se escucharon en vivo a través del micrófono abierto que reprodujeron las periodistas del canal paraguayo Tigo Sports, Montse González y Eva Rodríguez. A ellas se sumó su colega, Jorge Vera, quien expresó: “Ahora entiendo a [Rodrigo] De Paul”.

Tres periodistas criticaron a Tini en vivo y tenían el micrófono abierto.

La filtración del audio se viralizó en las redes sociales y los usuarios no tardaron en cuestionar a los presentadores y calificar su conducta como “vergonzosa”, “cero profesional” y “repudiable”. Tras la polémica que se desató, fue la propia Tini la que les envió un mensaje a sus admiradores.

Tini Stoessel respondió a las críticas sobre su ombligo.

“Es un ombligo. Nací así. Es el ombligo que tengo y está todo bien, yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo, porque no tiene nada de malo”, expresó la cantante. Entre risas, y para minimizar el tema, agregó: “Nací con este ombligo, ¿qué se le va a hacer? Es que se frustran por un simple ombligo. Ya está, listo, todo bien”.

Los fanáticos de la cantante señalaron a los periodistas por sus críticas y también lo hizo Rusherking, que no dudó en defender a su colega.“Qué bronca los periodistas de Paraguay, haciéndose las víctimas por lo que dijeron. Manga de forr...”, expresó indignado en su cuenta de Twitter.

El trapero se pronunció ante los comentarios de los periodistas que criticaron a Tini. Twitter: @rusherkingg

El pedido de disculpas de los periodistas a Tini Stoessel

Los seguidores de la Triple T no se quedaron conformes con los comunicados de los periodistas. “Me preocupa el hecho de que las disculpas no sean hacia Tini, sino a las personas, porque ‘desafortunadamente’ se escuchó lo que dijeron. No entendieron nada”, apuntaron enojados.

Un micrófono quedó abierto en la transmisión del show de Tini y se escucharon comentarios repudiables sobre su cuerpo. Twitter

Eva Rodríguez, una de las conductoras que cuestionó el cuerpo de la cantante, compartió un video en su cuenta de Instagram y precisó: “Prefiero hacer esto rápido antes de recibir más odio. Lastimosamente, no se dieron las cosas como queríamos. No quedó plasmado el trabajo de todo el equipo en esta inauguración. Hice un comentario desafortunado, por el cual quiero pedir disculpas”.

Eva Rodríguez compartió un video tras lo sucedido.

En esa misma línea, acotó: “Quiero aclarar también que en el video que se viralizó se escucha mi voz diciendo ‘quiere agua’. Creía que no estábamos al aire y era por otro compañero, que estábamos cansados. También se escucha lo del ombligo de Tini. ¿Qué les puedo decir? Fue un error. Lo acepto, lo admito. Un error que, evidentemente, duele y me va a dejar una gran lección. Jamás estuvo en mi intención dañar a nadie”.

Jorge Vera pidió disculpas a través de las redes sociales.

Por su parte, Jorge Vera se excusó: “Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire, de parte de los tres. Pero de mi parte, también aclarar que mi comentario fue porque Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista”.

