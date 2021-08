Joaquín Levinton recordó el aterrador show de Turf junto a los Rolling Stones: “Acá nos matan”

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, estuvo este martes en Los Mammones (América) en donde mantuvo una charla muy entretenida con Jey Mammon sobre sus comienzos en la música. En ese contexto, recordó cuando tocaron como teloneros para los Rolling Stones y vivieron un momento riesgoso.

“Fue entre algo muy lindo y muy peligroso a la vez. Porque el día anterior a que nosotros toquemos, de telonera tocaba Meredith Brooks, y el público en esa época era terrible, tiraban adoquines, botellas, de todo”, confesó Joaquín en relación a segunda visita de la banda británica en 1998.

“El día que tocó Meredith le tiraron un botellazo de vidrio y cayó tendida la pobre mujer, se volvió a su país en un avión ambulancia bajo la promesa de no volver. Me llama Daniel Grinbank -productor del evento- que nunca te llama, y me dice ‘corrés peligro de muerte en el concierto’”, continuó el relato el histriónico cantante.

“Me dijo que me daba la libertad de si quería tocar igual o que me ponía en otro concierto para un futuro porque nos podían matar. La mujer no se murió de pedo, y yo le dije ‘no, ya fue. Que me maten’, no queríamos nada que no fueran los Rolling Stones”, admitió Levinton.

Y agregó: “Esquivamos de todo, adoquines de verdad, yo decía ‘si superamos la primera canción ya tenemos la vida zafada’, era tema a tema. Era un desastre. Cuando terminó el tercer tema dije ‘listo, acá nos matan’”.

LA NACION