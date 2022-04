Guillermo Francella recordó el día que conoció a Fidel Castro y compartió la frase que lo conmovió

Desde el inicio de su carrera, gracias a su carisma y su habilidad de sacarle una sonrisa a cualquiera, Guillermo Francella logró ubicarse entre las figuras más destacadas de la Argentina. Con el paso del tiempo y tras interpretar grandes personajes que pasaron a la historia -como es el caso de Pepe Argento en Casados con hijos (Telefe)- logró correrse del casillero de la comedia y demostró que, detrás de los chistes, hay un gran actor. De esta manera, protagonizó películas inolvidables como El secreto de sus ojos. Sin embargo, fue su característico sentido del humor el que lo llevó a conocer a Fidel Castro. Casi veinte años después el histórico encuentro, así lo recordó durante un diálogo con Migue Granados.

Guillermo Francella y Migue Granados instagram @miguegranados

En un mano a mano con Francella, Granados inauguró la tercera temporada de Playroom, el ciclo de entrevistas de ESPN 3. Como era de esperarse, durante la charla no faltaron las risas y las anécdotas de parte del aclamado actor. “¿Quién te movió el piso conocer?”, se interesó el entrevistador.

“Fue muy fuerte cuando vi a Fidel Castro. En 2003 fui a Cuba porque Poné a Francella, el ciclo de humor que hice en 2001-2002, funcionó muchísimo en toda América Latina y especialmente en La Habana”, relató, en referencia al programa de sketches humorísticos que se transmitió a lo largo de dos temporadas por Telefe.

Guillermo Francella en un sketch de Poné a Francella captura de video

Y continuó: “Me acuerdo que antes de viajar todos me decían ‘mirá que no vas a poder caminar eh’ y yo tenía que ir al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Fui con Adrián Suar y Luis Scalella. Y dicho y hecho, cuando llegué me di cuenta que era como un Jefe de Estado”. Uno de los sucesos que más lo marcó de ese viaje fue que, al desembarcar en el aeropuerto, se encontró con una comitiva y que, tras la cálida recibida, lo trasladaron hacia el Hotel Nacional, el edificio más lujoso de toda la región.

“Fui de sábado a sábado y siempre me decían ‘el Comandante te quiere ver’, pero nunca me venían a buscar”, reveló. Entretenido, Granados preguntó si Castro miraba Poné a Francella y cuestionó cómo lo hacía. “A la mañana se despertaba con los VHS para verlo y se divertía mucho”, aseveró el protagonista de Granizo.

Guillermo Francella relató su histórico encuentro con Fidel Castro (Foto: Ignacio Sánchez - LA NACION)

Con su interlocutor totalmente compenetrado en el relato y con la expresión de quien no puede creer lo que oye, llegó finalmente al punto cúlmine de la historia: su entrevista personal con el mandatario cubano. “Fue inolvidable. Me vinieron a buscar porque era el último día, ya tenía la valija medio hecha y estaba en la pileta del hotel. Veo que entra un tipo de fajina y digo ‘¿qué pasó?’. Se acercan a mí y me dicen ‘señor Francella, el Comandante lo quiere ver’. Me bañé rápido y les dije ‘miren que el avión sale...’ y me dijeron ‘tranquilo, no sale’”, narró.

“Lo vi y fue muy fuerte. Me dijo la mejor frase que escuché por años y me emocionó mucho ‘¿tú eres consciente de lo que es hacer feliz a un pueblo? Tú haces feliz a mi pueblo’. Fue una cosa inolvidable. Estuve como una hora y pico con él”, continuó, todavía conmovido por el reconocimiento que recibió tantos años atrás.

“Fue una charla a solas en la que me preguntó muchas cosas y por mi familia. No se habló nada de política, poco y nada”, manifestó, a modo de punto final. Una vez terminada la conversación con Castro, regresó a la Argentina con un ron de primera calidad, una caja de los que son considerados los mejores habanos del mundo y una anécdota inolvidable.