Andy Kusnetzoff anticipó una sorpresa de PH, Podemos Hablar que enloquecerá a los invitados

Andy Kusnetzoff, conductor de PH, podemos hablar (Telefe), contó que su programa incorporará este año una nueva sección. Al final de cada emisión, los invitados jugarán con las típicas máquinas de peluches, y quien capture un oso de color marrón se llevará un monopatín eléctrico. “Creo que va a funcionar muy bien. Estoy seguro, puedo pifiar. Yo siempre decía: falta un final como Sábado bus”, dijo y citó el desafío del corcho que cada participante debía embocar en una copa.

“Yo decía: nosotros no tenemos final, y entonces, nos iluminamos y hay un final feliz buenísimo, que es la maquina de la Costa de los oso. Todos tienen, pero en la Costa, algunos dicen que te la afloja, que no sale. Este está bien. Con habilidad, si sacás los osos marrones, te llevás un monopatín eléctrico; si no, no”, detalló el productor en diálogo con Cortá por lozano (Telefe).

A su vez, indicó que seguirá habiendo “secciones emocionales”, y adelantó que estará acompañado de una nueva ambientación. Al respecto, señaló: “Siempre estaba colgado de escenografías que habían quedado de otros programas. Cuando tuve una reunión dije: no se si van a poder hacer esto. Es un gran domo. Es impresionante. Estoy muy contento”.

Además, Kusnetzoff admitió que continuará con su cábala de los últimos seis años. “Los zapatos siguen los mismos. ¿Para qué cambiamos la placa? Comprábamos un par de zapatos (que) era más barato”, bromeó sobre la renovada ornamentación.

El conductor y productor Andy Kusnetzoff. Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Respecto de la primera emisión del ciclo, dijo entre risas: “Lo único que me interesa es ver a Abel pintos sacando el oso”. Más allá del cantante, los otros invitados serán la influencer Belu Lucius, Mica Viciconte, Luciano Castro y Gonzalo Heredia.

En cuanto el secreto del éxito del programa, que logró desbancar a La noche de Mirtha Legrand (eltrece), lo atribuyó a la manera de encarar a cada entrevistado. “Yo veo cinco historias. Y creo que se trata de eso. Y creo que a la gente le gusta por eso. Es una mezcla de buenas historias y un grupo que saca el programa adelante entre todos y todas y ver qué sucede ahí”.

Por eso, el creador de Perros de la calle (Urbana Play) consideró que el suceso trasciende a quienes sean los invitados. “Hay veces que la foto es espectacular como este sábado, y hay veces que decís: ¿qué onda esto? Y te sorprendés. Yo me sorprendí muchas veces”.

Por último, se remitió a los inicios del programa, y explicó por qué decidió hacerlo: “Cuando empezó PH, medio que me obligue a hacerlo porque sentía que hacía un montón que no hacía televisión y decía: ‘uh, me estoy yendo’. Pero la verdad que dije: hace mucho que no estoy, vendría bien un poco. Ahí arranqué con los cuatro programas, y acá estoy”.