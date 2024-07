El crossover menos esperado: Bautista Mascia bailó junto con un Campeón del Mundo y se viralizó en redes sociales

Escuchar

Miles de personas se anotan en cada edición de Gran Hermano (Telefe) no solo por la posibilidad de ganar el millonario premio, sino también por las puertas que abre a la fama. Cada exparticipante de las últimas temporadas trabajó por forjar una carrera fuera del reality; tal es el caso de Julieta Poggio, quien ahora es artista infantil, o el de Virginia Demo, que incursiona en el mundo del teatro. Sin embargo, el ganador de la última edición, Bautista Mascia, todavía se está reencontrando con la normalidad luego de permanecer siete meses encerrado en la casa, según relató en una entrevista con LA NACION. En este contexto, se lo vio haciendo un divertido video junto a otro campeón: Leandro Paredes, mediocampista de la selección argentina.

Este martes por la tarde, el reconocido influencer y humorista, Pablito Castillo, compartió un divertido trend de redes sociales junto a Bautista Mascia y Leandro Paredes. “¿Con cuál de los 3 te quedas?”, preguntó a sus más de cinco millones de seguidores.

La publicación de Pablito Castillo junto a Bautista Mascia y Leandro Paredes. Captura/Instagram: @pablitocastilloo

En el fragmento suena “Bella y sensual” de Romeo Santos, que trata la historia de tres hombres que quieren conquistar a la misma mujer. En la escena, los tres se ponen de espaldas y sale Bautista Mascia a cantar la primera parte: “Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. Nos jugó una apuesta, que ni te miremos que te va a robar”.

Luego, fue el turno de Pablito Castillo, quien afrontó la situación con mucha actitud a pesar de estar al lado de dos de los galanes más deseados del país. “El otro es medio loco, con veinte tatuajes y ese swing de calle. Y en su Lamborghini con labia salvaje quiere impresionarte”, continuó la canción.

Pero nadie esperó el final. El último de esta historia fue Leandro Paredes. “El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol. El chico de las poesías, atentamente, tu servidor”, concluyó el futbolista moviéndose al ritmo de la música.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales como Instagram, X y TikTok, y lo que más llamó la atención fue a las figuras que logró juntar el humorista. En la caja de comentarios, los distintos usuarios también se tomaron con humor este video.

Rodrigo De Paul y Bautista Mascia se encontraron en una fiesta. Foto/Instagram: @bautistamascia

“¿Y para qué elegir cuando se puede tener todo?”; “Parecen las trillizas de oro, no distingo quién es quién”; “Correte Pablito que no dejás ver a esos caballeros” y “Enamorado de los tres”, fueron algunos de los mensajes. Denisse González, novia del ganador del reality, comentó: “Jajaja me quedo con el primero, creo que estaba en Gran Hermano”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Bautista conoce a un miembro de la selección argentina campeona de América en Estados Unidos. El jueves pasado, el ganador del reality compartió una imagen junto a Rodrigo De Paul, con el que coincidió en una fiesta cuando salió de fiesta.

Cabe destacar que tanto Leandro Paredes como Rodrigo De Paul disfrutan de sus últimos días de vacaciones antes de sumarse a sus respectivos equipos en Europa para realizar la correspondiente pretemporada.

