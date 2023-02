El crudo comentario de Ernesto Tenembaum sobre la inflación: “La primavera massista duró poco”

escuchar

Después de seis meses en el cargo, la gestión del designado “superministro” de Economía, Sergio Massa, comienza a generar dudas y a recibir cuestionamientos. En este sentido, para el periodista y conductor Ernesto Tenembaum “asistimos al fin de la primavera massista”.

El expresidente de la cámara de Diputados y uno de los principales líderes de la coalición oficialista no logró cumplir las metas que se había propuesto, como bajar la inflación. El dato es que la suba del índice de enero estaría en torno al 6%, muy por encima de las expectativas trazadas por el gobierno que presiden Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Un ejemplo premonitorio: la inflación del primer mes del año en la Ciudad de Buenos Aires fue de 7,3%.

“La primavera massista duró poco: es el momento en que velamos a la primavera massista. Parecía que el nuevo ministro de Economía, que de repente aplicaba medidas razonables, que no podían ser aplicadas por el anterior (Martín Guzmán) porque no tenía autoridad política, como recortar un poco el gasto, unir sindicalistas y empresarios, monitorear la evolución de precios y salarios, conseguir reservas para que no esté al borde la idea de una devaluación, todo esto parecía que podía ser lo que los estadounidenses llaman ‘soft landing’, es decir bajar de a poquito en medio de un quilombo infernal; porque milagros no hay, la inflación se podía controlar”, describió Tenembaum.

“La inflación que fue de 7,5% en octubre bajó en noviembre a 4,9%, eso mostraba un camino, pero… pues no, fue un ratito: la inflación oficial de enero, que se informa el martes que viene, sería de 6%”, subrayó el conductor de Radio con Vos.

“Y todavía falta mover el precio de la carne y devaluar al ritmo que van creciendo los salarios. Este número, que proyectado debe ser del 8 % inflación anual, muestra que están teniendo razón los economistas más serios y los menos serios: bajar la inflación por debajo del 5% mensual va a significar sangre, sudor y lágrimas”, añadió.

De acuerdo con el cálculo de los economistas privados, la inflación de enero se habría acelerado, impulsada por los alimentos y los precios regulados, superando el 6%, un punto por encima de los valores informados por el Indec para noviembre (4,9%) y diciembre (5,1%).

“Y esto tiene efectos políticos importantes porque hay una relación inversa entre el índice de inflación y la candidatura presidencial de Sergio Massa”, analizó Tenembaum. “Si la inflación sube, baja la posibilidad de la candidatura de Massa. Cuando sube la inflación, en el Frente de Todos dicen: ‘Entonces no va a ser candidato, si le va a costar tanto, olvidate, qué puede proponer un ministro que no pudo controlar la inflación o que no pudo bajarla a donde él se lo propuso’”, parafraseó el periodista.

En este punto, consideró que “si le va a costar tanto (bajar la inflación), es un candidato débil en términos de argumentación pública”. “Es decir, ‘vos no pudiste hacerlo’”, argumentó. Para Tenembaum, “la acumulación de reservas con el dólar soja no alcanza, nadie tiene dólares y todo el mundo quiere dólares”.

“Cuando ves todo esto, en el Frente de Todos dicen: ‘¿Y?’. Además de que la interna del oficialismo no es razonable, no es paciente, no es tolerante… hay una impaciencia medio patológica, se incrementan las tensiones”, afirmó el conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? y se preguntó: “¿Quién tiene la culpa del fracaso?”.

“Veremos los efectos de esto. Lo que digo es que esta historia de bajar suavemente la inflación llegó a un techo, muestra que alcanza un poco, pero alcanza para poco”, concluyó.

