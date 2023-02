El contundente comentario de Luis Majul sobre la reforma educativa bonaerense: “Es un lío”

escuchar

En las próximas horas, el Consejo General de la provincia de Buenos Aires aprobará una nueva reforma educativa en la provincia de Buenos Aires para la escuela secundaria. Los parámetros de la misma generaron grandes controversias, ya que tienen una contundente premisa: que no haya alumnos que repitan el ciclo lectivo. Ante esto, Luis Majul, en su programa 8:30 (LN+) calificó como un “lío” la nueva diagramación.

“En lugar de las 13 materias tradicionales las materias del secundario van a pasar a agruparse en 8 o 9 conglomerados, o lo que llaman agrupamientos verticales. Esto tiene una trampita porque agruparlas de esta forma va a hacer que sea mucho más difícil repetir”, explicó Marina Calabró en 8:30 (LN+) acerca de este nuevo esquema que se estipula que se pondrá en marcha el próximo 1° de marzo. En la misma línea, explicó que, por ejemplo, la materia Ciencias Sociales incluirá Historia y Geografía.

El comentario de Luis Majul sobre la reforma educativa

Otro cambio a ejecutar con este nuevo esquema será la posibilidad de mantener por tres años una materia pendiente de aprobación. Esto permite avanzar hasta cuarto año con asignaturas previas de primero, que pueden ser dos conglomerados, es decir, 16 materias, según lo explicado por Calabró. “Que lío”, fue el contundente comentario de Luis Majul al escuchar esta información.

A continuación, la periodista señaló que se busca eliminar la palabra “repetir” para referirse a que el alumno deberá cursar nuevamente todo un año escolar. “Se usará recurso del año completo. No se le dice repitente porque estigmatiza, se dice recursante”, explicó acerca de aquellos alumnos que tengan más de 16 materias reprobadas.

Los alumnos bonaerenses tendrán cambios en su currícula

“Es todo muy confuso”, señaló Luis Majul acerca de esta propuesta educativa. En coincidencia con su colega, Marina afirmó que en diálogo con especialistas confirmó que la complejidad del esquema incidirá en la aplicación en las instituciones, de acuerdo a las interpretaciones que las autoridades de cada una de ellas realice.

“A mí no me parece confuso, me parece tristísimo”, intervino Débora Plager, para demostrar la gran indignación que le provoca este cambio. “Es una vergüenza el nivel de mediocridad a la que están sometiendo a los jóvenes a la hora de ponerlos en el sistema educativo”, agregó. En la misma línea, comparó este llamado “conglomerado de materias” con la Ley de Lemas en la política que permite a los partidos presentar una lista de candidatos para el mismo cargo y luego elegir el más votado. “Nivela para abajo”, determinó Majul.

Marina Calabró analizó la nueva reforma educativa de la provincia de Buenos Aires (Captura video LN+)

Asimismo, la periodista remarcó que con la aplicación de esta reforma los alumnos no aprenderán y estarán sin estudiar, al mismo tiempo que no tendrán “incentivos para el esfuerzo”. “No habrá incentivos para entender que la educación es la única herramienta que tenemos para salir adelante”, agregó visiblemente enojada y remarcó que es imprescindible nuevos recursos para el aprendizaje, por fuera de repetir de año escolar.

“El problema es político. Lo único que quieren hacer es tener chicos que aprendan menos y con menos posibilidades de futuro en la Argentina y particularmente en la provincia”, aseguró Plager en una clara vinculación de esta reforma con las medidas que aplica Axel Kicillof, el gran impulsor de este cambio educativo.

