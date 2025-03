El curioso gesto de L-Gante tras el escandaloso episodio policial que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi

Esta semana, el Wanda Gate sumó un desafortunado episodio que dejó a muchas personas preocupadas. Luego de que Mauro Icardi finalmente lograra recuperar la tenencia de sus hijas, protagonizó una escandalosa discusión en el Chateau Libertador con su exesposa que terminó con intervención policial de por medio. A raíz de lo ocurrido, las menores requirieron atención psicológica de urgencia y el jugador del Galatasaray fue imputado por hostigamiento.

En medio de todo este escándalo judicial y mediático, quien quedó desdibujado fue L-Gante, que, desde hace unos días, se mantiene alejado de Wanda Nara. Al parecer, el cantante de RKT se cansó de quedar siempre en medio de disputas que no le corresponden y decidió bajar el perfil para borrarse de toda esa narrativa. Tras la explosiva discusión entre la mediática e Icardi, muchos acudieron a su casa para contenerla. Entre ellos, aparecieron su madre, Nora Colosimo, su estilista y mejor amigo Kennys Palacios, y otros allegados. Sin embargo, no hubo rastros del intérprete de “Cumbia 420″.

Mientras todo esto ocurría, y el país volvía a posar todas las miradas sobre Mauro y Wanda, las redes sociales de L-Gante siguieron su rumbo como si nada hubiese pasado en lo absoluto. En sus posteos, se limitó en el último tiempo a mostrar su día a día, para mantenerse en contacto con sus fanáticos, y a promocionar su música y sus shows. De hecho, en las horas posteriores al violento episodio entre la mediática y el futbolista, publicó videos y fotos promocionales de su nueva canción “Mami Gantel”, que lanzó en colaboración con la colombiana Fariana.

L-Gante continuó promocionando su nueva música a pesar del escándalo

Además, a pesar de su supuesto distanciamiento de Nara, L-Gante publicó un flyer para promocionar el show que hará próximamente en Corrientes junto a la modelo, con quien hace poco estrenó “Amor Verdadero Remix”. Cabe destacar que, hace unos días, empezaron a circular varios rumores en los medios de comunicación y las redes sociales que apuntan a una crisis de pareja entre la modelo y el cantante.

L-Gante y Wanda tienen un show programado en Corrientes

Todo empezó cuando, después de meses de intensidad, se dejaran de mostrar juntos en redes sociales y cortaron todo tipo de interacción pública. Si bien muchos apuntan a que ya no están juntos, otros aseguran que la distancia es parte de la estrategia judicial que adoptó Nara para no verse perjudicada de ninguna manera en la disputa que tiene con Icardi por la tenencia de sus hijas, quienes ahora, por orden del fiscal, no lo verán por un tiempo.

Lo que sí es seguro es que, por los compromisos laborales que asumieron, L-Gante y Wanda no van a poder mantenerse separados mucho tiempo. Según mostró Nara en sus historias de Instagram días atrás, además del show en Corrientes, el dúo tiene programada una presentación en un famoso festival de Paraguay. Asimismo, adelantó que, quizás, estrena nueva música en esa presentación. Con esto, demostró que, a pesar de sus problemas familiares y sentimentales, no tiene en mente descuidar las obligaciones que asumió.