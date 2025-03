La noche de Mirtha Legrand: del robo del taparrabos de Laport al polémico Semen de toro Arnaldo André, las perlitas de la velada

Anoche, Mirtha Legrand tuvo una mesa de lujo: la gran diva de la televisión argentina recibió a cinco de los galanes más queridos de la ficción argentina. Vestidos de impecable smoking negro, Arnaldo André, Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Pablo Alarcón y Gabriel Corrado compartieron risas, anécdotas y viejas historias con la Chiqui. De las dudas de la conductora sobre el semen de toro de André y el robo del taparrabo a su reacción ante un comentario escatológico, los mejores momentos de la velada.

“Es horrible lo que dijiste”

Luego de que los invitados repasaran los trabajos que compartieron a lo largo de sus extensas carreras, Osvaldo Laport recordó que compartió camarín en la telenovela Soy Gitano con Arnaldo André y Antonio Grimau. Pero la anécdota no quedó allí: al recuerdo le sumó un comentario escatológico que dejó sorprendida a Mirtha Legrand. “Todavía tengo una pregunta que nadie me la contesta. ¿Quién mojaba la tabla?”, sorprendió Laport. Entre las carcajadas del resto de los actores, Grimau y André se acusaron mutuamente con la mirada. “Yo me río por compromiso, pero me parece horrible el comentario”, interrumpió Mirtha indignada. “Me río por compromiso. Jajaja. Bueno”, agregó, con un gesto sobreactuado, como para dejar bien en claro su postura.

El mito del taparrabos de Catriel

Con mucha vergüenza, pero con la necesidad de conocer qué fue lo que de verdad sucedió con la célebre y pequeña prenda que Osvaldo Laport usó en casi toda la telenovela de los 90 Más allá del horizonte en su rol de Catriel, Mirtha Legrand le preguntó al actor por su taparrabos. “¿Es cierto que te robaron el taparrabos?”, lo sorprendió. Luego de distender el momento con una larga risa, Laport contó qué fue lo que pasó.

”No me lo robaron. Yo me acuerdo que eran mis primeras novelas y yo era muy respetuoso”, recordó. Luego explicó que fue como invitado a Peor es nada, el programa de Jorge Ginzburg, y le tocó compartir sketch con Sonia, el atrevido personaje de Horacio Fontova, “Yo me fui con el taparrabo en la mano para joder. Y desapareció el taparrabo”, reveló. “Pero tenías varios”, observó Antonio Grimau, y Laport explicó que en realidad tenía sólo dos. “Y hechos por mí”, aclaró. “Yo creía que te lo habían robado cuando lo tenías puesto”, disparó Mirtha con picardía, y de vuelta aparecieron las risas en la mesa.

El “semen de toro” de Arnaldo André

Otra de las dudas que buscó despejar Mirtha con sus invitados de la noche fue la que le quedó luego de que años atrás, en su mismo programa, Arnaldo André contara que usaba “semen de toro” para sentirse joven y vital. “Arnaldo, me estoy acordando de una cosa”, introdujo el tema la conductora. “¿Vos no me dijiste que usabas semen de toro?”, le preguntó con un gesto de desconcierto.

Luego de mirar hacia todos lados, el actor contestó. “Sí, lo dije”. Después recordó que en ese momento se le armó “lío con la prensa” por las repercusiones de sus dichos y que por eso habló con Adrián Jaime, su médico, quien le describió de qué se trataba: celuloterapia. “Es el nombre que le pusieron a un producto”, contó, y reveló que lo usaba para obtener vitalidad y que nada tenía que ver con lo sexual. “Le pusieron semen de toro por lo fuerte que era, evidentemente”, reflexionó. Por último, aclaró que es un inyectable y que lo usó una sola vez en su vida. “A la que le hizo bien fue a Betiana”, buscó rematar el tema con un chiste. “¿Por qué?”, le preguntó Mirtha confundida. “Porque los hombres la andan corriendo”, respondió el actor. Luego tuvo que aclarar que estaba hablando de Betiana Blum y que el chiste fue porque comparten médico.

¿Un “chip sexual” en la mesa?

Sobre el final de la velada, Antonio Grimau tomó la palabra para hacer un comentario que nadie esperaba. “Yo sé quién tiene un chip sexual”, confesó. “Ah, ¿si?”, se sorprendió Corrado. “Sí, están en la mesa”, sumó el actor, sin revelar el misterio. “¿Pablo?”, intentó adivinar la diva, pero Grimau lo negó con énfasis. “No lo necesito”, acotó Alarcón. “Es uruguayo”, soltó como pista Grimau. “¿Es verdad eso?”, preguntó Mirtha con la mirada en dirección a Laport. “Sí, pero no es el chip sexual, es un revitalizador”, aclaró, y explicó que se lo hace un médico especialista. “Perdón por la infidencia”, se disculpó Grimau. “No, está bien”, reaccionó entre carcajadas y algo de pudor Laport.

LA NACION