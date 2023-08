escuchar

La semana pasada, el actor Christian Sancho se refirió a su parecido con el futbolista de Boca Juniors, Edinson Cavani. Convertidos ambos en memes, las redes sociales estallaron ante la llegada del jugador uruguayo a la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En ese sentido, la palabra del modelo era más que esperada en relación a este tema.

“¿Te joden mucho con eso, no?”, le preguntó el humorista Pachu Peña al actor, en el marco de una entrevista que tuvo lugar en el programa de streaming Pachu Sream Master (Luzu TV). “Uh, ¿sabés cómo están todavía? Recién en la cochera acá al lado me empezó a mirar y le digo: no, mirá que no soy”, respondió Sancho, cuyo comentario provocó la risa del conductor.

Asimismo, a tal punto llegan las confusiones que el actor, según reveló, tuvo que resignarse a ser tomado por Cavani. “¡No sabés la cantidad de fotos que me saqué! Hay fotos que ya me saco directamente. El otro día en la cola en una cochera me dicen: ‘mi mujer es fanática de tu club, yo te admiro mucho. ‘Gracias por venir’. Pero yo le digo: ‘no soy’. ‘Una foto nomás’”.

En esa línea, uno de los columnistas del programa de Pachu le sugirió a Sancho: “Tenés que encontrarte con él”. Con humor, el actor de la obra teatral Sex respondió: “Tendría que encontrarme. A mí me parece un crack, y obviamente, me encanta que le vaya bien, porque sino me recontra putea alguien en la calle. Olvidate, si no la mete, soy el culpable yo de que no los hace”.

Christian Sancho habló sobre su parecido con Edinson Cavani

Hasta el momento, el “Matador” disputó sólo dos partidos con la camiseta de Boca. En su debut, por Copa Libertadores, Cavani dio muestras de su gran categoría, pero no pudo completar el partido debido a su larga inactividad. El último fin de semana, en tanto, fue una de las figuras en el triunfo del conjunto xeneize frente a Platense, en un encuentro correspondiente al campeonato local, y marcó su primer gol con la camiseta azul y oro.

Un año atrás, en una entrevista con el Canal 4 de Uruguay, Sancho también se refirió a la confusión que generaba, en ese caso, en los usuarios charrúas, quien en ocasión del Mundial de Rusia, hicieron memes sobre su semejanza física a Edinson.

“En el 2018, yo viajo a Europa por el casamiento de mi hermano, y regreso casualmente a Buenos Aires el mismo día que había sido eliminado Uruguay del Mundial de Rusia. Cuando llego, muy temprano, viene un muchacho y me dice: ‘¿me puedo sacar una foto con vos maestro? Le digo ‘sí, claro, ¿cómo no? Yo, imaginate, con gorros, lentes, todo destruido”, relató en aquel momento el ex actor de Botineras (Telefé).

“Cuando bajo empiezo a hablar, y en un momento me dice: ¿la verdad que estamos con ustedes y me da mucha pena lo que pasó esta semana”, en relación a la eliminación de Uruguay en esa competencia. “Le digo: ‘no soy yo’. Y cuando me dice ‘vamos la Celeste’, ahí entendí. Estuvo hablando con Edinson Cavani este muchacho. Y yo no se lo retruqué. Le dije ‘muchas gracias’”.