Punta del Este es uno de los destinos más elegidos por los famosos para escaparse de las altas temperaturas que azotan en esta época del año. Debido a esto, Anto Pane armó las valijas y con un grupo de amigas emprendió el viaje a la ciudad uruguaya, sin embargo, en el camino tuvo un grave accidente que casi le cuesta la vida.

En las imágenes que trascendieron, se vio el auto destrozado y en vertical producto de un fuerte vuelco. Afortunadamente, tanto la influencer como sus amigas resultaron ilesas. Minutos antes del siniestro vial, la joven había compartido un video en su Instagram, cuenta en la que tiene poco más de medio millón de seguidores, en el que se la vio a pura música y baile sobre el vehículo de alta gama.

Así quedó el auto de Anto Pane tras el grave accidente que casi le cuesta la vida camino a Punta del Este (Foto: X)

Ya más relajadas y con la alegría de haber llegado a destino sanas y salvas, todas se dirigieron a la playa para disfrutar de su estadía. “Chicos estamos en el mar, recargando energías. Chicos por Dios, nunca se suban al auto de un loco, porque nos dimos vuelta. Me estoy riendo para no llorar”, sostuvo la mediática en sus redes sociales.

Por otra parte, una de las amigas que la acompañaba añadió: “Lo tomo con humor porque es lo que me queda”.

La reacción de Anto Pane tras su accidente (Foto X)

Cabe recordar que la joven de 27 años, quien en sus redes sociales ofrece la posibilidad de adquirir contenido erótico, fue noticia en los últimos dos años por distintos escándalos mediáticos en los que se la involucró en relaciones con famosos como el cantante L-Gante o Facundo Ambrosioni, el exnovio de Morena Rial.

En medio del triángulo amoroso entre Elián Valenzuela, más conocido como ‘L-Gante’, Mauro Icardi y Wanda Nara a finales de 2022, aparecieron fotos en las que Pane estaba a los besos en un boliche con el referente de la Cumbia 420. Después de la viralización de aquellas imágenes, la influencer estuvo invitada en LAM (América TV) y se refirió a la supuesta relación entre él y la empresaria mediática.

“No lo noté enamorado. A ella sí, pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero”, sostuvo. Ante las insistencias de las angelitas, retomó su relato. “Me dijo que ya no estaba con ella, que ella lo volvía loco y que él se sentía usado”, indicó y aclaró que la charla tuvo lugar en el boliche y también cuando se retiraron.

En esta línea, mencionó que esta no fue la primera vez que veía al músico. Reveló que se conocían hace algunos años, pero que quedó “algo pendiente”. “A mí me gusta L-Gante, yo quiero que continúe”, añadió.

Pese a que sostuvo que Valenzuela no especificó qué pasó con la exesposa de Maxi López, este sí le habría hecho una revelación con respecto a una acción que tuvo Icardi. “Me dijo que Mauro le habló y hasta le ofreció plata para que la deje a Wanda”, indicó.

L-Gante salió al cruce y respondió a los dichos de Pane (Foto: Instagram @lgante_keloke)

Después de escucharla en televisión, el cantante no tardó en dar su versión a través de sus historias de Instagram. “¡Dios mío! Todos los de la noche sabemos que esa persona es farandulera y mentirosa. Inventar algo conmigo fue su objetivo toda la noche”, expresó en aquel entonces.

