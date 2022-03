El curioso motivo por el que la foto de Peter Lanzani en el cumpleaños de la China Suárez se convirtió en meme

Este 9 de marzo Eugenia “la China” Suárez cumple 30 años. Para esta fecha especial, organizó un gran festejo para celebrar una nueva vuelta al Sol junto a sus seres queridos. El evento fue realizado en la gran propiedad que la actriz tiene en Pilar, específicamente en jardín, y sus 6 millones de seguidores fueron testigos gracias a las publicaciones que la artista hizo en Instagram. Entre todas las fotos que posteó, la que posa con Peter Lanzani se volvió tendencia en Twitter por las divertidas bromas que hicieron basadas en el estilo del actor.

“Hermanito amado”, escribió la China en la imagen que compartió en la que se ve abrazada a Lanzani. En la postal, ambos se muestran con una gran sonrisa que denota la felicidad del reencuentro. Los actores comparten una entrañable amistad desde el 2007 cuando protagonizaron juntos la tira juvenil Casi Ángeles. Desde aquel entonces, se muestran muy unidos y comparten distintos momentos de sus vidas, tanto en lo laboral como en lo personal.

Los actores festejaron juntos (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Más allá de la ternura y la nostalgia que pudo causar esta imagen, los usuarios que la comentaron en las redes hicieron especial foco en la apariencia de Peter Lanzani. En Twitter, su nombre se volvió tendencia por los hilarantes memes que hacían referencia al look del multipremiado actor. Para la ocasión, lució un remera amplia en color gris, un short de aalgodón y zapatillas con medias. Pero más allá del atuendo elegido, lo que más impactó fue su larga barba y su despeinada cabellera, por la que fue víctima de insólitas comparaciones.

“Busqué en Google Peter Lanzani y me apareció esto”, escribió una usuaria en Twitter junto a una imagen del mapa del país Antigua y Barbuda, haciendo referencia a la barba de varios días que llevaba el protagonista de Un gallo para Esculapio.

Los memes en Twitter (Foto captura Twitter)

También los usuarios encontraron similitudes entre el argentino y otros actores, como Robin Williams en su papel en el film Jumanji, en el que tiene un particular aspecto salvaje tras sobrevivir en la selva. En esta línea, no faltó la referencia a la película Náufrago, en la que Tom Hanks está solo en una isla, donde no cuenta con elementos de aseo personal.

Las comparaciones no faltaron (Foto captura Twitter)

Para hacer referencia a este film, en la foto del cumpleaños de la actriz colocaron en su rostro la imagen de Wilson, la pelota “amiga” en la que el protagonista de la película del 2000 busca compañía en sus días de soledad.

Wilson no faltó en los memes (Foto captura Twitter)

“Que tierna la China Suárez. Mirá como abraza a ese ciruja. Es Peter Lanzani”, dijo un usuario en un tuit que comparaba al famoso actor con una persona en situación de calle.

El actor y actriz fueron blanco de memes (Foto captura Twitter)

Si de memes se habla, no podía faltar la clásica foto que tiene como protagonista al expresidente Mauricio Macri. Se trata de una postal retro en la que el exmandatario está en su auto y le da un billete de dos pesos a alguien que se acerca al coche. Habitualmente, esta imagen es adaptada de acuerdo a la situación de la que se habla. En este caso, los usuarios pusieron una frase que presuntamente le diría Eugenia a su amigo: “Tomá pibe, comprate algo lindo. China, soy yo Peter”.

Macri no faltó en los memes (Foto captura Twitter)

En medio de las risas, los usuarios también hicieron especial foco en las medias que lució el actor en el evento. Se trata de un modelo en color azul con figuras blancas y un ancho borde combinado en bordó. “Las quiero ya”, escribió un internauta.

Las medias también fueron blanco de memes (Foto captura Twitter)

Los memes son el recurso más utilizado por los usuarios en las redes sociales para hacer eco de una situación, la mayoría de las veces para reírse de ella, aunque también en muchos casos para criticarla. Sin embargo, en ocasiones causan la indignación de otros internautas que apoyan al personaje o situación que fue foco de esta humorada. En este caso, muchos fans de Peter salieron a cruzar a los que hicieron bromas con su aspecto físico y pidieron respeto por él. Más allá de la controversia, el artista prefirió no hacer declaraciones al respecto.