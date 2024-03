Escuchar

Kim Kardashian generó un escándalo este sábado, luego de un polémico posteo en su cuenta oficial de Instagram donde apuntó de manera directa contra la princesa de Gales, Kate Middleton. La mediática estadounidense cosechó miles de mensajes de bronca por burlarse de la esposa del heredero al trono, Guillermo, quien permanece fuera del ojo público hace varios meses debido a la cirugía abdominal a la que se sometió.

Middleton ocupó la primera plana de todos los medios del Reino Unido y hasta se levantaron sospechas de una crisis matrimonial. Luego de la controversia con las fotos para el Día de la Madre que editó con Photoshop y su extraño pedido de disculpas, la millonaria e ícono televisivo apuntó con ironía hacia ella.

El comentario de Kim que despertó revuelo en las redes sociales (Fuente: Instagram/@kimkardashian)

“En camino a buscar a Kate”, escribió en la plataforma social Kim y, de inmediato le llovieron críticas por su referencia de mal gusto. En el carrusel de imágenes apareció junto a un auto y en diferentes poses, dentro y fuera de su mansión.

“Es cruel burlarse de alguien cuando está deprimido”; “No es muy amable esta ‘broma’” “probablemente parecerá cruel en retrospectiva”; “Eso es solo ser insensible, no es gracioso” y “Grosera y mala”, fueron algunas de las opiniones al respecto por parte de los usuarios.

Kim es uno de los personajes más polémicos dentro de la farándula estadounidense. A pesar de los momentos de violencia que asegura que experimentó con su expareja Kanye West, la millonaria se metió en un lío mediático que le costó caro a su imagen pública. Asimismo, por el momento, la Casa Real británica no se refirió a la ausencia de Kate y a los rumores que circulan sobre ella.

La aparición de Kate Middleton con Guillermo tras el escándalo de las fotos editadas

Esta semana el medio TMZ compartió un video de Kate Middleton junto al príncipe Guillermo en una caminata rutinaria por un pueblo del interior de Inglaterra. Esta es la primera imagen de ambos, a pesar de que durante el fin de semana circuló un falso anuncio atribuido a la BBC sobre un “inminente mensaje”.

La pareja, hasta el momento, no explicó a qué se debe el retiro temporal de la agenda pública de la princesa de Gales. En cambio, se mostró feliz, de la mano con su esposo y en plena serie de compras por una tienda de productos agropecuarios, en Windsor Farm Shop, a un kilómetro de su hogar en Adelaide Cottage en Windsor.

“Después de todos los rumores que habían estado circulando, me quedé atónito al verlos ahí”, dijo un testigo que estaba en la tienda en Windsor, que fue citado por The Sun. “Kate estaba de compras con Guillermo y se veía feliz y bien. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente saludable como para ir de compras”, añadió.

En tanto, en medio de la fugaz caminata, el diario The Times puso fecha a una posible reaparición de la princesa. El periódico británico anunció que Kate “podría abordar el misterio sobre su salud en un acto público” el 17 de abril, el día que sus hijos regresan al colegio después de las vacaciones.