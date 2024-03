Escuchar

Después del fiasco de su primera aparición en redes sociales tras meses de ausencia por su misteriosa cirugía abdominal –una foto mal editada por el Día de la Madre y luego un mensaje de disculpas–, y en medio de un gran vacío comunicacional, este fin de semana volvieron con fuerza las especulaciones y noticias falsas sobre el estado de Kate Middleton, la mujer del príncipe Guillermo.

Mientras las redes sociales hablaban de un “inminente anuncio” de la BBC del que por ahora no hubo señales ni confirmación hasta de banderas a media asta, un medio británico publicó que Kate Middleton visitó el fin de semana una granja junto al príncipe Guillermo, en un intento por calmar las salvajes especulaciones sobre su estado de salud o la supuesta crisis con su esposo. Sin embargo, la información no fue validada por la Corona británica ni está respaldada con imágenes.

Según reportaron medios como el diario The Sun o la revista Hola, testigos afirmaron que la princesa de Gales se veía “feliz, relajada y saludable” durante la visita el sábado a una tienda de productos agropecuarios, Windsor Farm Shop, a un kilómetro de su hogar en Adelaide Cottage en Windsor, en donde Kate eligió transitar su recuperación tras la cirugía a la que fue sometida a mediados de enero.

“Después de todos los rumores que habían estado circulando, me quedé atónito al verlos ahí”, dijo un testigo que estaba en la tienda en Windsor, que fue citado por The Sun. “Kate estaba de compras con Guillermo y se veía feliz y bien. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente saludable como para ir de compras”, añadió.

Además, el domingo, la pareja real pasó la mañana observando a sus tres hijos, Jorge (10), Charlotte (8) y Luis (5), participar de actividades deportivas, reportó el mismo medio. Los tres son aficionados a varias disciplinas y es relativamente habitual que sus padres acudan los fines de semana a su colegio, Lambrook School, para verlos en acción.

No hay fotos de ninguno de los dos momentos y el Palacio de Kensington no hizo ningún anuncio oficial al respecto.

La última vez que la princesa de Gales participó de un deber público fue en Navidad, y ha sido incapaz de llevar a cabo compromisos oficiales desde que se sometió a una cirugía de abdomen en enero. Hasta el momento, se desconoce el motivo por el que Kate debió someterse a una operación, por la que estuvo hospitalizada dos semanas y por la que sigue en recuperación hasta, por lo menos, Semana Santa.

El fin de semana, el diario The Times puso fecha a una posible reaparición de la princesa. El periódico británico anunció que Kate “podría abordar el misterio sobre su salud en un acto público” el 17 de abril, el día que sus hijos regresan al colegio después de las vacaciones.

El medio citó a un amigo cercano de la pareja, que habló bajo condición de anonimato, en lo más parecido a una versión oficial de la situación actual con la que se pretende poner freno a un sinfín de teorías conspirativas, incluida la muerte de la propia princesa.

“Siempre han sido muy abiertos a la hora de interactuar con la opinión pública, y puedo ver la posibilidad de que la princesa hablara sobre su recuperación en algún acto público. Si fuera a hacerlo, ese sería el modo de hacerlo”, precisó el amigo.

“Siempre han querido ser claros y abiertos, pero lo harán cuando se sientan preparados para ello. Creo que ese será el instinto de ella, y será ella quien decida cuando lo hace. No van a permitir que les metan prisa”, aseguró.

The Times también anticipó que Kate y Guillermo tienen pensado compartir otra foto familiar el próximo 23 de abril con motivo del sexto cumpleaños del príncipe Luis.

