El descargo de Mauro Icardi luego de que una jueza italiana autorizara a sus hijas a volver a Argentina sin su firma

Después de varios días de incertidumbre en Italia —lugar en el que sufrieron un robo que las dejó sin los documentos necesarios para regresar a Argentina—, finalmente este viernes, la jueza italiana autorizó la vuelta de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara a su país. Tras conocerse la noticia, el futbolista compartió un mensaje en redes sociales que no pasó inadvertido para los usuarios.

Wanda Nara - Mauro Icardi, una guerra que pareciera no tener fin

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 13,7 millones de seguidores, el rosarino escribió: “Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir“.

En ese sentido, mencionó que, si bien la decisión judicial favoreció en primera instancia a la madre de las menores, el no haber firmado él los documentos le permitiría luchar a favor de la restitución internacional. “Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar”, agregó.

El posteo de Mauro Icardi tras la resolución de la justicia italiana (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

Y completó: “Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas. Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación”.

Horas antes, el exdelantero del Galatasaray había expresado algunas de las razones por las que no estaba de acuerdo con que las pequeñas vivan en Argentina. “Mis hijas pasaron de ser niñas felices, criadas diariamente por su padre, con una vida estable, amor, rutina y contención, a ser expuestas a exclusiones, operativos policiales, interrogatorios ante un juez, escribano y el Ministerio Público Tutelar”, sostuvo.

Además, recordó uno de los difíciles momentos que atravesó durante el 2025, cuando la justicia intentó lo que en principio fue una fallida revinculación: “Pasaron de una infancia normal a vivir bajo una exposición permanente, a ser alejadas de su padre, a tener que verlo únicamente en un cuarto del MPT y a cargar con un daño que ningún niño debería soportar. Los propios informes psicológicos son contundentes: fueron diagnosticadas como ‘rotas psicológicamente’ y con un lenguaje de adulto implantado por su madre. Dicho comportamiento o lenguaje no se hace presente estando con su padre”.

Wanda Nara y Mauro Icardi

“Ningún conflicto entre adultos puede justificar semejante nivel de sufrimiento para dos niñas. Ninguna estrategia judicial, mediática o personal debería estar por encima de su bienestar”, agregó.

Mientras que al final sentenció: “Y cuando del otro lado dicen que ‘extrañan su país’ o ‘su vida en Argentina’, no olvidemos un principio jurídico básico. No podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor. Eso constituye un hecho ilícito".

Wanda Nara y Mauro Icardi

Por su parte, Wanda Nara celebró la noticia junto a un video en el que mostró parte de la resolución. “Pronto volvemos a casa”, comentó.