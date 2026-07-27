Video: Wanda Nara compartió el escalofriante momento en que los ladrones entraron a su casa en Italia

Wanda Nara compartió este lunes un video con las imágenes del robo que sufrió en su casa en Italia durante la final del Mundial entre la selección argentina y España. Lo más escalofriante de todo es que dentro estaban sus hijos y su madre, Nora Colosimo.

Wanda compartió imágenes del robo sufrido durante la final del Mundial

“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos”, reveló la conductora el pasado domingo. “Gracias a la policía que está ahora cuidando de mis hijos. Maxi y yo estamos buscando un vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”, agregó, dando a conocer qué se habían llevado los ladrones de su hogar.

Este lunes, Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram detalles del robo e imágenes. “22:34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta que había 4 personas en la casa”, escribió en el primer registro fílmico donde se va a alguien con una gorra ingresando a su domicilio.

Parte de las imágenes que compartió Wanda Nara del robo sufrido en Italia

En el siguiente video que compartió, se ve a los hijos de Wanda mientras se esconden, corren y observan lo que está sucediendo. Ahí ya la conductora acusó directamente a su expareja y padre de sus hijos, Mauro Icardi, del robo sucedido. “Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma. Diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver”, escribió, en referencia al robo de pasaportes y el permiso necesario para hacerlos nuevamente.

El otro video que compartió Wanda Nara de la noche del robo en Italia

El robo sucedió en medio de la guerra mediática que tiene Wanda Nara con Mauro Icardi. El conflicto judicial entre ambos sumó hoy un nuevo capítulo. El exfutbolista de Galatasaray de Turquía acudió a sus redes sociales para celebrar el reciente fallo de la Justicia italiana, que rechazó en una nueva instancia el pedido económico que la conductora realizó en la demanda de divorcio.

“Buongiorno Milano. Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de: 250.000€ mensuales para mi ex, 65.000€ para cada una de mis hijas y 100.000€ mensuales por divorcio, la jueza rechazó esta locura el 1° de junio de 2026″, expresó Icardi en una historia de Instagram.

historias Wanda Nara y Mauro Icardi

A continuación, detalló: “No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución. Hoy, 27 de julio de 2026, la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos”.

“Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia”, concluyó Icardi.

Por su parte, Wanda Nara también se volcó a sus redes para dar su versión de la historia. “Hoy, la Justicia italiana dijo que espera la sentenzia final para la compensación. Es lógico, yo tengo trabajo, la otra parte no. De todos modos, se sabe que en la sentencia final me corresponde”, apuntó la empresaria en referencia a la situación actual de su exmarido, cuyo contrato con el club de Turquía finalizó oficialmente.

historias Wanda Nara y Mauro Icardi

Horas más tarde, compartió los videos del robo y acusó a Icardi de lo sucedido con un sugestivo posteo: “Pasaportes robados. Un padre que se niega a firmar la renovación. Unas nenas que no pueden volver a Argentina. La semana próxima retoman las clases y los niños tienen derecho a la educación. Eso tiene nombre: violencia vicaria”.

El sugestivo posteo de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Por último, publicó en sus historias la denuncia que realizó su madre Nora Colosimo respecto al robo sufrido.

La denuncia de la madre de Wanda Nara tras el robo sufrido en Italia

"Francesca notó una figura agachada en la cocina y se lo hizo saber de inmediato a la empleada doméstica, quien sin embargo dijo: ‘…no hay nadie…’, pero se acercó a la cocina (y los niños la siguieron) y vieron a tres personas con pasamontañas negros. Estaban bajando por las escaleras y huían hacia la cocina, la cual tenía la puerta que da al exterior abierta", afirmó en la denuncia.

Y agregó: “Todos los niños corrieron hacia mí en el piso de arriba y nos encerramos en el baño, colocando un mueble delante de la puerta para evitar que entrara alguien. Poco después llegó la empleada doméstica, pero nos habíamos olvidado de su hijo, por lo que ella bajó a recuperarlo, regresó con él y volvimos a encerrarnos todos en el baño y llamamos al 112″.