La llamativa hipótesis de Mauro Icardi tras el robo a Wanda Nara en Milán

El domingo 19 de julio, Wanda Nara se encontraba disfrutando la final del Mundial 2026 hasta que recibió un llamado que la obligó a abandonar el MetLife Stadium de Nueva Jersey: delincuentes habían ingresado a su casa de campo ubicada en Milán donde se encontraban sus hijos. En cuestión de horas, la mediática se dirigió hacia Italia, donde sigue en busca de respuestas al hecho delictivo que dejó indocumentada a gran parte de la familia. Mientras tanto, circularon rumores de que Mauro Icardi no dejaría que Francesca e Isabella, las dos pequeñas que tiene en común con la mediática, regresen a la Argentina.

Entraron a robar a la casa de Wanda Nara

Según revelaron en DDM (América TV), las hijas de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y del futbolista “estarían atrapadas en Italia”. “En ese robo que sufrieron en su casa de Milán, les llevaron los pasaportes. Y todos creíamos acá que eso se resolvía tan solo con un trámite en el consulado... Bueno, todo lo contrario, porque para poder hacer los pasaportes nuevamente se requieren dos firmas: la de Wanda Nara y la de Mauro Icardi. Pero parece que esa firma no está y no va a estar”, expresaron en el ciclo.

En ese sentido, el periodista Santiago Riva Roy agregó: “Del lado de Mauro Icardi no hay voluntad de firmar. Dicen que ‘Wanda está mal asesorada’, que ‘secuestró a sus hijas’, que ‘las abandonó’ y que ‘a Wanda no le creemos el hecho delictivo’”. De esta manera, el futbolista deslizó la hipótesis de que el robo habría sido un invento o un montaje de Nara para perjudicarlo.

Mauro Icardi habría impedido el regreso de sus hijas a la Argentina (Foto: Captura TV)

Luego, Guido Záffora reveló detalles de la comunicación telefónica que mantuvo con la empresaria. “Hablé mucho con Wanda por teléfono. Lo que sienten ella y su abogada Ana Rosenfeld es que la intención de Mauro Icardi es que las nenas se queden en la Comunidad Europea. Mauro le planteó ir a buscarlas y le dijo a una de sus hijas que se van a quedar en Italia, en una casa más linda”, sostuvo.

Asimismo, la letrada Ana Rosenfeld deslizó que la postura del jugador escondería una trampa legal: dilatar el trámite para que venza el plazo y así poder accionar mediante un pedido de restitución internacional, lo que lograría que las menores permanezcan en suelo europeo.

Por su parte, el entorno de Nara sospecha algo totalmente opuesto. La propiedad fue descripta como un “laberinto” de difícil acceso, por lo que llama la atención que los tres asaltantes hayan ido directo al cuarto principal y hayan dejado otros objetos de gran valor sin llevarse. Esta precisión hace sospechar a los investigadores y a la familia que los delincuentes contaban con información filtrada desde el entorno del futbolista. Ante la desesperación por resolver el caso, Wanda ofreció una recompensa de 100.000 dólares para quien aporte datos certeros sobre la banda.

Durante la final del Mundial, delincuentes ingresaron a la casa de Italia de Wanda Nara y se llevaron pasaportes, bolsos, relojos y objetos de valor (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

El conflicto sumó un nuevo capítulo tras las impactantes declaraciones de Nora Colosimo, madre de la conductora, quien rompió el silencio tras un tiempo sin dar notas. Furiosa por la actitud de su exyerno al descreer del asalto y negarse a firmar la documentación, la abuela de las niñas confirmó la angustia que viven las menores y apuntó contra la estrategia mediática y legal de Icardi, lo que deja nuevamente al descubierto una interna familiar que parece no tener retorno.