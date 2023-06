El desconsolado llanto del Conejo tras su ruptura con Coti Romero por una supuesta infidelidad: “La necesito”

escuchar

Esta semana se conoció la separación de otra pareja del grupo de los ex Gran Hermano 2023. Esta vez el foco se corrió de Julieta Poggio y se posó en Alexis Quiroga y Constanza Romero, quienes pusieron fin a su vínculo amoroso desde que inició un romance durante la convivencia en el reality que se emitió por Telefe hasta fines de marzo pasado. En esta instancia, fue Conejo -como lo apodan sus cercanos- quien se refirió a la ruptura del noviazgo tras la presunta infidelidad que su pareja habría cometido semanas atrás y que más tarde la influencer aclaró que se trató de una falacia.

Tras su separación, Conejo rompió en llanto

Este miércoles mediante su canal de Twitch, Conejo se tomó unos minutos para hablar del tema y dejar de lado cualquier tipo de especulación. Ante el viaje de Coti a Corrientes en busca del refugio de su familia y amigas, el cordobés se sinceró y dejó en claro que a pesar de todo aún mantiene las esperanzas en que podrá arreglar las cosas con su expareja.

Al comienzo de la transmisión, Alexis señaló: “Son conscientes de lo que obviamente pasó con Coti. Las cosas no venían tan bien, porque es la realidad. Teníamos muchas formas distintas”. Además, resaltó que esto es algo que ocurre en cualquier pareja, en donde existen acciones que al otro “le molestan” y es por ello que en esta situación, Romero tomó la decisión de retirarse unos días con la familia. “Me pareció perfecto”, sentenció.

“Me pareció lo más lógico”, sumó Conejo acerca de la decisión de Romero de viajar a Corrientes y detalló: “Hoy nos encontramos en esta realidad en la cual estamos uno por un lado y otro por el otro, y yo no soy partícipe de que esto se haya terminado, que no se termine todo. Todavía con Coti no pude estar, hace dos semanas que prácticamente no la veo y ojalá que la semana que viene podamos tener una charla”.

“Me está haciendo mucha falta. La verdad es que la extraño un montón”, remarcó emocionado el ex Gran Hermano. Luego, rompió en llanto y durante unos segundos permaneció en silencio. Una vez que recobró el aliento, insistió: “La necesito, la necesito mucho. Pero también soy consciente de que si uno la está pasando mal y está llegando a un punto de la relación en donde necesita ese aire, es bueno”.

Los exparticipantes de Gran Hermano Constanza "Coti" Romero y Alexis "Cone" Quiroga se separaron Gerardo Viercovich

“En este tiempo ella va a estar con su familia y yo voy a estar con la mía, sanando desde ambas partes. A lo mejor la semana que viene estamos los dos de la mano, pero esta es nuestra realidad y voy a respetar la decisión que ella tomó”, dijo entre lágrimas Conejo, al tiempo que subrayó que atraviesa “un calvario”.

El descargo de Coti Romero tras su separación (Fuente: Instagram/@cotyrommero)

En tanto, Romero se adelantó al mensaje que envió Conejo y mediante una historia de Instagram, la influencer publicó un texto en el que desmintió los rumores de infidelidad por su parte. “No se dejen engañar con boludeces, jamás hablé con nadie. Jamás fallé y mentí. Lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar. Una locura tener que salir a aclarar esto, no voy a dar notas, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora”, escribió y concluyó: “Por favor, no insistan, no estoy bien. Agradezco el amor de la gente y sé que estaré bien”.

