Aseguran que la China Suárez y Lauty Gram compartieron la misma habitación de hotel: hay fotos que probarían su encuentro

En medio de los rumores acerca de un presunto nuevo romance entre Thomas Tobar, conocido artísticamente como Rusherking, y la influencer española Mar Lucas, se relacionó a Eugenia “la China” Suárez con el cantante Lautaro González Cadícamo, que en el ambiente de la música se lo reconoce como “Lauty Gram”. Según una serie de imágenes que los usuarios de las redes compararon sobre la estadía de la actriz en Uruguay, ambos habrían compartido la misma habitación del hotel.

Revelan que la China Suárez mantendría un romance con Lauty Gram

Este miércoles, desde Socios del Espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich enseñó las fotografías de los dos artistas en las que, si bien aparecieron por separado, dejaron al descubierto ciertos detalles del fondo que no pasó desapercibido para los usuarios de Instagram.

“Tenemos la noticia de la China. Por un lado, tenemos a Rusher con la chica que se parece a ella y por el otro tenemos a Suárez que estaría viviendo un romance con Lauty Gram. Qué les digo, tiene nombre de barritas de cereales”, comenzó el conductor del programa y añadió: “Hay fotos que lo prueban. Dicen que tanto la ex de Rusherking como el influencer, estarían pasando juntos en Uruguay un momento y acá están los comparativos que hicieron en las redes”.

Estefi Berardi conparó los detalles de la habitación de la China y Lauty Gram (Fuente: Captura de Foto/Twitter)

“Mismo lugar del hotel, en este caso vemos el mismo respaldo de la cama que es igual y acá tenemos a Lauty Gram y a la China con el mismo sillón”, añadió el periodista, al tiempo que Adrián Pallares interrumpió: “Igualmente, me parece medio forzado. Me llama la atención que ella esté con los chicos y que él esté a las tres de la mañana en el mismo sillón”.

Más tarde fue Estefanía Berardi quien desde su perfil de Instagram también realizó la misma comparativa y destacó que el mismo sillón y la misma alfombra aparecen en la imagen de los dos. En tanto, desde Twitter una serie de usuarios se manifestaron en contra del posible romance de la ex Casi Ángeles con el influencer. “¿Por qué China? Hay hombres más lindos y más grandes con los que podés salir y su ex lo escrachó por maltratador”; “China, no con este bol***” y “¿Qué es esto China?”, fueron algunos de los mensajes en cuestión.

Quién es Mar Lucas Vilar, la influencer que es muy parecida a la China Suárez y a la que vinculan con Rusherking

Rusherking se encuentra de viaje por España en medio de una turbulencia mediática que lo tiene en el ojo de la tormenta. Luego de separarse de Eugenia “la China” Suárez y de derribar cualquier mito sobre una supuesta reconciliación con María Becerra, al cantante recientemente se lo vinculó con la famosa influencer catalana Mar Lucas, quien para muchos es muy parecida a la ex Casi Ángeles.

¿Quién es Mar Lucas? La joven se hizo famosa en las redes sociales, donde comenzó como modelo y cantante. Con más de dos millones de seguidores en Instagram y 14.000.000 en TikTok, cosechó un gran reconocimiento por parte de los usuarios y dio un paso más dentro del mundo mediático luego de su relación con el músico Naim Darrechi, de quien se separó en 2021. Si bien más tarde se la vinculó con el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr, ninguno confirmó esa relación.

Aseguran que Mar Lucas Vilar es parecida a la China Suárez (Fuente: Instagram/@marlucas)

La influencer nació el 9 de septiembre de 2002 en Sitges, una localidad cercana a Barcelona, ciudad en la que habita actualmente. Con 20 años, viaja a diario a Madrid por cuestiones laborales y, según la prensa española, es considerada una de las personas más influyentes dentro de su generación. Mediante la música y los mensajes inspiradores que comparte en sus perfiles de las diferentes redes, sus fans dan cuenta de la profunda admiración que poseen por ella.

