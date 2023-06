Tras la abrupta salida de Nicole Neumann de Los 8 Escalones de los 3 Millones, revelan qué celebridad la reemplazará

escuchar

A lo largo de varias temporadas, Nicole Neumann formó parte del jurado de Los 8 Escalones de los 3 Millones (eltrece) junto a otras figuras como Carmen Barbieri, Marcelo Polino, Walter Nelson e, incluso, Carolina “Pampita” Ardohain. Aunque su participación estuvo marcada por algunas breves ausencias, la modelo siempre volvió a ocupar su lugar para leer las consignas vinculadas a bienestar, naturismo y yoga. Sin embargo, luego de dejar libre su asiento durante las últimas semanas, trascendió que no tiene intención de volver y, desde Socios del espectáculo (eltrece) revelaron quién será la encargada de reemplazarla.

Revelan qué celebridad reemplazará a Nicole Neumann en Los 8 Escalones de los 3 Millones

Los 8 Escalones de los 3 Millones se caracteriza por un formato dinámico y activo, en el que tanto los participantes que se presentan cada programa para poner a prueba sus conocimientos sobre cultura general hasta los célebres integrantes del jurado varían día a día, con tan solo algunas caras repetidas como son las de Carmen Barbieri, Walter Nelson, Gastón Edul, Martín Liberman, Gino Tubaro y Nicole Neumann, entre otros.

Pero aunque Neumann no está presente en todas las ediciones, su abrupta y aparentemente definitiva partida comenzó a generar dudas en la audiencia. A pesar que desde la producción no dieron ninguna certeza sobre si regresará o no, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich brindaron más detalles de la situación en el magazine que conducen en la mañana de eltrece, mismo canal por el que se transmite el ciclo de juegos presentado por Guido Kaczka.

Nicole Neumann en Los 8 escalones de los 3 millones

“Nicole Neumann se está fugando para evitar a los cronistas, las preguntas, últimamente estaba saliendo por otra puerta de los estudios para no enfrentar a la prensa...”, explicaron, remarcando el hecho de que la mamá de Sienna, Allegra e Indiana -frutos de su relación con Fabián “Poroto” Cubero- no habría querido hablar públicamente de su salida del programa. Y sumaron: “Se baja del programa de Guido Kaczka, no está grabando. Se toma un recreo de Los 8 Escalones, su vestuarista habría ido a buscar sus cosas”.

En referencia a la versión oficial que brindaron desde el detrás de cámara, la que indica que se trata de una simple pausa, aclararon: “La producción dice que se tomó unos días, pero se llevó toda la ropa del camarín”. Asimismo, señalaron que Neumann ya no es parte de las grabaciones y que, incluso, ya encontraron otra figura para que la reemplace.

Al momento de revelar quién será, adelantaron: “La reemplazará una grande” y, a modo de pista, detallaron que “es alguien que odia a los noteros y a los imitadores”. Finalmente, anunciaron que quien se suma al equipo del Los 8 escalones es la actriz y cantante Nacha Guevara.

La confirmación de su despedida del ciclo llega en medio de una polémica en torno a su casamiento con el piloto campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Urcera, quien le propuso matrimonio a comienzos del 2023 luego de un año y medio de noviazgo.

Nicole Neumann y Manu Urcera se comprometieron a comienzos del 2023 Invision

La fiesta tendría lugar a comienzos de diciembre del mismo año e, inicialmente, se celebraría en el sur del país. No obstante, la pareja tuvo que ponerle una pausa a la organización y buscar una nueva locación cuando la confederación mapuche de Neuquén repudió el evento debido a que se trata de un regalo del suegro de la modelo, Claudio Urcera, a quien las comunidades responsabilizan por daño ambiental en la gestión de los basurales petroleros en Neuquén.

LA NACION