“No es un adiós, ¡es un hasta luego! Nos vamos a vivir la aventura. Chau Argentina, a vos también te amamos, pero queremos explorar el mundo”, escribió Fernanda Iglesias en sus redes sociales el 22 de marzo del 2023 en un posteo en el que compartió postales de la tierna despedida en Ezeiza de los seres queridos que quedaban en el país mientras, en compañía de su hija mayor, se preparaba para subirse al avión que la llevaría a cumplir uno de sus sueños más grandes. Ahora, tres meses después del gran cambio e instalada en España, la periodista dio una nota a LAM (América) en la que brindó detalles sobre su vida actual.

Desde España, Fernanda Iglesias dio detalles de su nueva vida y contó de qué trabaja

A finales del 2022, cuando todo el país pasaba de la emoción absoluta de ver a los jugadores de la selección argentina consagrados como Campeones del Mundo en el Mundial de Qatar y se preparaba para adentrarse en el caos propio de las fiestas de Fin de Año, Fernanda Iglesias atravesaba su propia montaña rusa de emociones al mismo tiempo que se mentalizaba para despedirse de su vida en la Argentina, de su ya construida carrera como periodista y de parte de su familia para darle inicio a una nueva etapa.

“Yo siento que este edificio (Fernanda Iglesias) ya está construido, no siento que tenga más nada que construir, entonces tengo ganas de cambiar de vida”, explicó, sentada en el estudio de LAM cuando todavía era una de las seis angelitas. Dicho eso, sumó: “Está todo bien con el país, tengo mi trabajo, me va bien, pero siempre lo quise hacer”.

Fernanda Iglesias durante la despedida previa a su viaje a España instagram @ferigleok

Tiempo después, en diálogo con LA NACION -medio del que es columnista-, aseveró: “Una fuerza interior me dijo que esto sería lo próximo que me iba a pasar en la vida y lo voy a hacer, porque no hay forma de que no lo haga”.

Finalmente, aunque su primer destino era Italia, se decidió por España, en donde se instaló en un departamento en Málaga con Emma, su hija de 18 años, quien es su compañera en esta particular aventura. Según había manifestado antes de la mudanza, el plan familiar consistía en que ellas dos viajaran primero para que, una vez acomodadas, se les unieran su marido, Pablo Nieto, y su hijo menor, Jeremías, quien tiene apenas 13 años.

Ya desde el Viejo Continente, la expanelista reveló que trabaja actualmente en una inmobiliaria de lunes a viernes mientras que aprovecha los fines de semana para recorrer la ciudad andaluza y sus alrededores.

Fernanda Iglesias vive en Málaga instagram @ferigleok

“Estoy aprendiendo un montón de cosas que nunca pensé que iba a aprender”, expresó en la noche del martes cuando, pasada la una de la mañana de horario español, se puso en contacto con el magazine conducido por Ángel de Brito. Sobre su nueva rutina alejada (no del todo) del periodismo argentino, dijo: “Me levanto a las seis de la mañana porque es en Marbella la inmobiliara”.

A pesar de que se mostró contenta, no tardó en admitir que “extraña un montón” lo que dejó atrás en Buenos Aires, especialmente al menor de sus hijos. “Extraño muchísimo a mi hijo. Hay gente que me vive preguntando si extraño a mi hijo. Obvio que si, me estoy desgarrando de lo que lo extraño. No me lo pregunten más, por favor”. Para cerrar, disparó: “Estoy al borde de comprarme un pasaje y volver mañana”.

A modo de chiste y con el objetivo de cambiar el rumbo de la charla, el conductor la invitó a revivir su época de angelita durante una semana, lo que ella aceptó entre risas.

