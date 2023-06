Coti Romero de Gran Hermano anunció su separación del Conejo Quiroga en medio de rumores de infidelidad: “Es lo mejor”

escuchar

María Constanza Romero y Alexis “Cone” Quiroga supieron ganarse un gran cariño en el público de Gran Hermano (Telefe) al ser una de las parejas que se conformó en el reality y que se unieron para formar un importante frente de juego, en el que las estrategias no faltaron. Tras el final del programa, la relación continúo fuera de la casa, pero recientemente los rumores de crisis e infidelidad comenzaron a rodearlos y, en las últimas horas, anunciaron su separación.

“¡Hola! Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”, fue el contundente mensaje en Instagram de Coti Romero el miércoles por la noche, luego que Ángel de Brito anunciara en LAM (América) la ruptura.

Contrario a la versión de la protagonista, el periodista había indicado que la separación había sido “compleja”, ya debido a que uno de ellos no se quería separar. “Esto se da en vísperas del Bailando y no es prensa porque estuve investigando. Le hicimos una nota a él y se larga a llorar así que, evidentemente, es él que no se quería separar”, aseguró.

Previamente a este anuncio, fue el propio Alexis quien había hablado acerca de los rumores de crisis que rodeaba a la pareja, y en su transmisión por Twitch confirmó que hace una semana que no veía a su ahora exnovia. “La necesito mucho, pero también soy consciente de que si uno la está pasando mal o está llevando una relación que necesita ese aire, mejor en este tiempo que se juntó con su familia”, expresó acongojado, al mismo tiempo indicó que no creía que se trate de una separación definitiva.

También, en contraposición a las palabras de ambos, los rumores indican que el motivo de la separación sería por infidelidades. Por un lado, Estefi Berardi recordó en LAM las picantes palabras de Daniela Celis en la que indicó que su excompañero de GH era quien “mandaba mensajes”, en una clara referencia a conversaciones que él tendría con personas, con intenciones amorosas, y Coti se habría enterado de esta situación.

Por el otro, inmediatamente después de que Coti confirmara su separación, en las redes sociales se la comenzó a vincular con un jugador de River, con quien habría iniciado una relación. Lo cierto es que, por el momento, se tratan solo de rumores y los protagonistas de esta historia no se refirieron a la posibilidad de un engaño.

Ahora, la pista de el Bailando (América) podría ser el lugar en el que ambos dejen las cosas en claro, ya que están confirmados como participantes.

Sin embargo, para ello se tendrá que esperar hasta mediados de julio, momento en el que Marcelo Tinelli hará el gran debut en la pantalla. Ambos competirán por separado y ya comenzaron con los ensayos, aunque bien se sabe que el principal atractivo será la previa en la que ambos serán cuestionados por su vínculo y sus encuentros por los pasillos del estudio serán seguidos muy de cerca.

