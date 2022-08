El desgarrador comunicado de la familia de Anne Heche: “No hay esperanza de que sobreviva”

La actriz estadounidense Anne Heche está en estado crítico y “no hay esperanza de que sobreviva” tras sufrir una grave lesión cerebral en un accidente de coche el pasado 5 de agosto en Los Ángeles, California. La información fue confirmada a través de un comunicado divulgado por su familia.

“Desgraciadamente, Anne sufrió una encefalopatía anóxica severa y sigue en coma en situación crítica. No se espera que sobreviva. Su elección siempre fue donar sus órganos y se la mantiene en un sistema de soporte vital para determinar si alguno de ellos es viable”, expresaron.

Y agregaron a continuación: “Queremos agradecer a todos por sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y agradecer al personal dedicado y a las maravillosas enfermeras que cuidaron de Anne en el Grossman Burn Center en el hospital West Hills”.

“Anne tenía un gran corazón y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso”, destacó uno de sus representantes. Y cerró: “Más que su extraordinario talento, vio difundir la bondad y la alegría como el trabajo de su vida. Será recordada por su valiente honestidad y extrañada por su luz”.

Anne Heche, la actriz que se accidentó en Los Ángeles y cuya vida pende de un hilo Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Heche fue hospitalizada después de que el coche en el que viajaba se estrellara contra una vivienda en el vecindario de Mar Vista.

Según la Policía, el vehículo involucrado en el accidente —un Mini Cooper de color azul— iba a gran velocidad por una calle residencial y posiblemente chocó contra un bordillo antes de impactar contra el patio delantero y el inmueble, provocando un enorme incendio que requirió de varias dotaciones de bomberos.

La portavoz de Heche, Heather Duffy Boylston, detalló cuatro días después del accidente que la mujer de 53 años había estado en coma tras producirse la fuerte colisión, con quemaduras que requerían cirugía y lesiones pulmonares que requerían el uso de un ventilador para respirar.

El feroz choque de la actriz Anne Heche

El pasado jueves, El Departamento de Policía de Los Ángeles revelaron estar investigando a la actriz por conducir bajo los efectos del alcohol. Los detectives, con ayuda de una orden de registro, tomaron una muestra de su sangre y encontraron narcóticos en su sistema, contó el portavoz de LAPD Jeff Lee.

Restan realizar pruebas de toxicología, estudios que pueden tardar semanas en completarse, para identificar las drogas más claramente y diferenciarlas de cualquier medicamento que le hayan dado para el tratamiento en el hospital y/o que estuviese tomando bajo voluntad propia.

Hasta el momento, los motivos por los que se produjo el accidente siguen no siendo del todo claros. Las fuerzas de seguridad continúan recolectando pruebas que permitan esclarecer los hechos. Una vez se complete la investigación, el caso pasará a manos de fiscales.

Quién es Anne Heche

Heche es una de las estrellas de cine más destacadas de Hollywood a fines de la década de 1990. Interpretó personajes junto a actores como Johnny Depp (“Donnie Brasco”) y Harrison Ford (“Six Days, Seven Nights”). Recientemente tuvo papeles recurrentes en las series de televisión “Chicago PD” y “All Rise”.

Estuvo en pareja con la famosa comediante Ellen DeGeneres, relación tuvo gran impacto en su vida. Ambas se separaron en 2002. “Nuestro tiempo juntas fue una hermosa parte de mi vida. No hubiese logrado nada de lo que logré si no me hubiera enamorado de ella”, sostuvo Heche en un episodio de Dancing with the Stars hace dos años atrás. En 2001, editó sus memorias y reveló haber tenido luchas toda su vida con la salud mental.

Con información de AFP y Associated Press