En medio de un debate por el fin de semana que habría pasado Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en Punta del Este, este martes en LAM (América), Marixa Balli no dudó en recordar uno de sus encuentros con el conductor del Bailando 2023 y volvió a expresar su malestar hacia él.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito contó que la periodista Mercedes Ninci confirmó que la actriz peruana viajó a Uruguay para encontrarse con Tinelli. En ese sentido, el jurado del certamen mostró la foto de los protagonistas usando la misma gorra, lo que terminó con el debate de las panelistas, quienes coincidieron que la imagen no estaba trucada y que aquel detalle constataba la información.

Milett Figueroa se habría encontrado con Marcelo Tinelli en Punta del Este

Pero quien no opinó lo mismo fue la exvedette Marixa Balli, quien apuntó directamente contra la nueva participante. “Milett es maravillosa. Se ve que le encanta provocar este misterio. Para mí es muy viva”, señaló, con ironía. Al escucharla, De Brito le planteó una hipotética situación: “Vos vas a Singapur, que no conocés y...”, y ella interrumpió: “Yo fui a Punta del Este con Marcelo y no me saqué ni una foto”.

“¿Cuándo fuiste? ¿En qué año fue esto?”, insistió el periodista. “Lamentablemente, yo no puedo dar fecha de nada. Chicos, no voy a hablar más porque me voy a pisar sola”, lanzó. Pero el conductor siguió: “Marixa, vos sabés que si yo digo ‘fui a la casa de Marcelo’, no le importa a nadie, pero que lo digas vos tiene otro sentido y justo hablando de la nueva...”.

Ante la insistencia de su compañero, la cantante de música tropical quiso desviar el tema y, despreocupada, expresó: “Aprovechá Milett, ya re contra caducó”, y siguió: “Yo siempre voy a hacer respetuosa con él y no tengo nada en contra que decir y lo quiero muchísimo. Excelente relación”.

Después de contar que tuvo varios encuentros con la expareja de Guillermina Valdes, la intérprete de “La Cachaca” hizo hincapié en los dichos que Marcelo tuvo para con ella en los últimos programas. “Quiere quilombo conmigo, quiere que me enoje, no sé”. Mientras sus compañeras indagaban si ella volvería a tener un affaire con él, Marixa apuntó: “No, yo no confío en él, es un mujeriego”.

Cabe recordar que esta no fue la única que vez que Balli arremetió contra Tinelli. A fines de septiembre, la panelista se sintió ninguneada durante una de sus visitas al reality y le envió un fuerte mensaje desde su asiento en LAM. “Lo sigo cuidando, mientras él me minimiza, yo lo cuido”.

“A una persona que querés, no la tratás así. Cuando estoy en vivo, él se pone en una postura y en una situación que no pasa cuando él habla con otras chicas, que hace como un acting”. Al mismo tiempo, agregó: “Yo soy respetuosa, porque yo nunca tuve nada que ocultar; sin embargo, callé y callé, porque a él no le convenía que yo hable en ese momento”.

A pesar de la dureza de sus frases, la empresaria resaltó: “Sin embargo, lo recuerdo con mucha felicidad. Los recuerdos no los voy a borrar. La pasé bien. No terminó mal. Creo que ese día no me dieron el lugar que merecía. Fue muy bajo, siento que me minimizó. Yo no pedí ir al Bailando”, sentenció.