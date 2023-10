escuchar

En el marco del Bailando 2023, son muchas las figuras que no tienen una muy buena relación. Y en ese sentido, Coti Romero es una de las participantes que tiene mayor cantidad de frentes abiertos, ya que tiene habituales fricciones con varias de las participantes del certamen. Durante la noche del lunes, Coti y Coki Ramírez tuvieron un nuevo round, pero que tuvo un inesperado final feliz.

Antes de presentar a la cordobesa, Marcelo Tinelli quiso dirigirse a Coti, que estaba en la sala streaming, y le dijo: “Me encantás, tenés una frescura única”. Y dicho eso, el conductor le dio la bienvenida a Coki. Al momento de tomar la palabra, la cantante expresó: “Yo no tengo ningún problema con ella. No la conozco, y lo único que dije fue que a mí me da cosa ver chicos tan jóvenes tan enojados, que quieren pelear. Y Coti es brava”.

La ex-Gran Hermano no dudó en tomar el guante, y respondió: “Con respecto a Coki, me cae súper bien, en el debate del Bailando nos hemos cruzado, y escuché que dijiste que los chicos de ahora si les cierran el TikTok, no tiene qué hacer”. A Romero le molesto entender que detrás de ese comentario, había un desprecio para los participantes que provenían de redes. Pero con la intención de bajar la espuma de la discusión, Coki concluyó: “Yo cuando digo cosas, que se haga cargo el que quiera, yo hay cosas que no dije de vos. Pero le voy a dar un beso a Coti, porque no me gusta estar mal con la gente. La vida es hermosa. A mí me hace sentir mal como persona, no me gusta y menos con alguien joven”. Y dicho eso, Coki subió a la sala streaming y se abrazó con la joven de Corrientes, optando por una reconciliación.

De ese modo, Coki luego se metió de lleno en el baile sobre el que Ángel de Brito apuntó: “Sos una bomba total. Me encanta que cantes y que puedas mostrar tu talento acá en el programa. Bailaron increíble, y le pegaron en la elección. Fue la gala que más me gustó” (voto secreto). Luego Carolina “Pampita” Ardohain agregó: “Me encantó la idea, pero lo único que no me convenció fue el comienzo, no me gusta el tiempo muerto, es un gusto mío personal” (6).

Más adelante, Moria Casán destacó: “Me gusta mucho este equipo. Creo que es la primera vez que siento que habitás toda la escena, estás empezando a empoderarte con la pista, eso se te nota. Igual falta más rotundez en la determinación” (8). Por último, Marcelo Polino concluyó: “Me gusta esta Coki 2023, no le escapa a la pelea, te canta, te baila, es un combo divino. Y comparto que creo que fue la mejor gala desde que arrancaron” (6).

Paso a paso, mejora Fernanda Sosa

El último número de la noche fue el de Fernanda Sosa, que al momento de pisar el escenario, le dijo a Tinelli: “La vida me sonríe, por eso traje champán, para brindar con todo el jurado. Le traje un cuarzo a cada jurado, porque estoy en el camino de la meditación. A Polino el transparente que es para la protección, a Moria el negro que es para a envidia, a Pampita para el amor de familia y el amor en pareja, y Ángel el azul, que abre la comunicación”.

Al momento del puntaje, De Brito le dijo a Sosa: “Tenés que seguir trabajando mucho, vas mejorando, veo empeño, sabés hacer toda la coreo, pero no lográs todavía darle contundencia a todo lo que hacés. Por momento parece una pasada, suena lento para el Bailando, pero se nota que ensayaron mucho” (voto secreto).

En segundo lugar, Pampita comentó: “Fer no baila, está aprendiendo. Ritmo a ritmo, le agarra más confianza. En la caminata, las rodillas no las tengas dobladas, tenés que ir más firme, más elegante. La coreo está bien, pero se veía lavada, hay que ponerle más firmeza a esos detalles. A seguir aprendiendo y evolucionando” (5).

Al momento de la devolución, Cásan destacó: “Me gusta que Fernanda es genuina. Me mata su desenfado y frescura, de cualquier manera zafás porque siempre estás con una sonrisa. Te quiero agradecer todo lo que nos traes, falta bastante ensayo, pero no me desagrada porque ella mantiene la cara de show, y no de terror” (6). Al final del puntaje, Polino aseguró: “Esta es como una pequeña escuelita de baile, y está bueno eso. Pero como va pasito a pasito, voy a ayudarla, vamos de a poco, pero bien”(4).

