Malena Guinzburg reflexionó sobre la gordofobia y relató una incómoda situación que le tocó vivir

Invitada al programa PH, podemos hablar, Malena Ginzburg recordó con mucho humor su primer beso y la divertida anécdota disparó una profunda y cruda reflexión: “El insulto sigue siendo gorda. Es lo peor que podés ser en la escala humana. El gorda no se erradicó un carajo”, dijo, contundente, cuando le preguntaron si la sociedad había avanzado en erradicar la gordofobia.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff pidió que pasen al punto de encuentro quienes vivieron una verdadera historia de amor. Luego de que casi todos los presentes dieran un paso adelante, el conductor decidió arrancar por la actriz con una afirmación. “Malena, vos sufriste mucho”, aseveró. “Sufrí mucho por amor. Hoy lo veo de una manera muy exagerada y patética. Mucho tóxico y muy baja autoestima”, repasó, y recordó que solía pensar que si le daban bola estaba bien y que vivió situaciones que hoy en día no aceptaría.

“Pasaba la noche con uno y ya estaba pensando en dónde pasar navidad”, agregó de inmediato entre risas y empezó a tratar el tema con humor, como suele hacer en sus shows de stand up y en sus podcasts. “Era muy melodramática. Salía un mes con uno y lo lloraba cinco”, agregó luego y reveló que una vez salió con uno que le dijo que era sobrino del Papa Francisco, aunque nunca vio una foto de ellos juntos. “Algo le comenté de tener un padre famoso y me dijo ´yo te gano´. ¨Pará, ¿qué tenés? ¿Suar?, y me dijo ´El papa Francisco´”, recordó. “Me vi en Roma. Me convertía solo para que nos case el Papa”, bromeó luego.

Guinzburg continuó con el tema del amor al recordar su primer beso. “Fue espantoso”, explicó mientras se reía. “Primero, no lo pude contar porque yo ya había dicho que había transado”, reveló, y explicó que su primer beso real fue en Bariloche, en el viaje de egresados de quinto año y que como sus amigas ya lo habían vivido en séptimo grado ella mintió para no sentirse menos. Incluso, detalló, lo escribió en su diario íntimo. “Tenía 17 años y estaba realmente muy angustiada con no haber besado”, se sinceró.

Según contó, en esa época estaba muy mal con su cuerpo, dijo que se veía gorda y que se sentía horrible. En ese contexto, recordó que su primer beso fue en el boliche Grisú y que el chico primero quiso besar a una amiga de ella que como no quiso le señaló a Malena. “Yo, cero orgullo, porque lo único que yo quería era dar un beso, grité ´sí, acá estoy´. Entonces ahí transo con Iván, un pibe de Rosario”. En pleno beso, continuó Malena el relato, apareció un compañero que gritó “¡eh, se están transando a la gorda!”, y si bien el chico se fue, ella confesó que se puso contenta porque por fin había tenido su primer beso.

Tras contar aquella experiencia, la standapera compartió un curioso momento que vivió ya sobre un escenario a partir de aquella historia. “Muchos años después, yo hacía un monólogo en donde contaba esto y decía que al único que le deseaba mal en la vida era al pibe que gritó gorda, con nombre y apellido”, explicó. “Me escribe una mina y me dice ´yo trabajo con el hermano. ¿sabías que murió este chico?´”, continuó y después de un breve silencio aseguró que el cuento es verídico. “No sabés lo que me traumé. Lo único que me consoló fue que había muerto antes de que yo arranque con ese monólogo. No lo maté”, confesó.

Fiel a su estilo, en ese momento el conductor buscó que la actriz hablara de su experiencia de manera más seria con una reflexión. “Se avanzó mucho en muchos temas y en el tema de los cuerpos también”, analizó en relación a la aceptación de la diversidad física. “Siento que por un lado sí, que se avanzó pour la galerie”, sentenció, y supuso que quizá hoy en día, en una situación similar a la que ella vivió, alguien seguramente intervenga.

“Ahora, el insulto sigue siendo gorda. Es lo peor que podés ser en la escala humana. El gorda no se erradicó un carajo”, exclamó ya mucho más seria. “A mí me costó mucho quererme, más allá del peso. Pero yo hoy cuando engordo me re cuesta ,porque es re cruel el mundo con los gordos”, agregó. En ese momento, otro de los invitados, Gastón Trezeguet intervino para dar su opinión. “Está más en vos sacarle valor al que te digan gorda que el valor que vos le estás dando. Es un laburo. Vos le estás dando importancia”, explicó. “Depende de cómo te agarre”, respondió la humorista, contundente.

