Las incómodas indirectas de Yanina Latorre a Andy Kusnetzoff en el regreso de PH, Podemos Hablar

Telefe tuvo el regreso de PH, Podemos Hablar y apenas comenzó el programa se vivieron momentos de tensión entre el conductor, Andy Kusnetzoff, y Yanina Latorre, una de las cinco invitadas para este regreso del ciclo a la televisión. Entre varios idas y vueltas, evidenciaron “odiarse” y protagonizaron muchas situaciones incómodas.

Apenas apareció en pantalla y, ante la pregunta de si odiaba a alguien de los presentes en este primer programa, la presentadora de SQP (América TV) expresó: “Al conductor”. Frente a este filoso intercambio, Andy se limitó a agradecerle para que ingrese el siguiente invitado a hablar con él, ya que también fueron parte de la emisión de este sábado Diego Leuco, La Joaqui, Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Cirio.

Luego, cuando ya estaban todos juntos en el estudio, Kusnetzoff le consultó: “¿Podemos no odiarnos, pasarla bien esta noche?”. Como respuesta, Latorre remarcó su idea para este programa: “Yo la vengo a pasar muy bien. ¡No sé por qué me invitó! (...) La hiciste llorar a Lola, yo soy la madre y decía ‘¿qué necesidad?’”.

"No sé para qué me invitó", le dice Yanina a Andy

Minutos más adelante, Martín Cirio recordó una anécdota sobre su separación de un novio y los presentes se pusieron del lado del influencer. Así, Andy Kusnetzoff se refirió a Yanina Latorre de la siguiente manera: “Aunque nos odiemos, estoy de acuerdo con vos en esto”; por lo que la mediática decidió seguir con su personaje elegido para el show: “No quiero que me caigas bien, Andy. Yo creo que le caí bien, ¡está mal!”.

Pero eso no fue todo; tras una anécdota vinculada a la infidelidad de su padre a su madre, de la que habló en reiteradas ocasiones, Yanina hizo reír al conductor y remarcó: “Al final te encanté”. Además, se dieron un abrazo y ella le destacó que la hizo emocionar antes que a La Joaqui, quien llegó a esta jornada apenas días después de su separación de Luck Ra.