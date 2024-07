El desliz de Juana Viale en el Almorzando que podría enfurecer a Mirtha Legrand: “Perdón, abuelita”

Escuchar

Este domingo Juana Viale volvió a protagonizar un momento hilarante frente a al cámara luego de hacer la presentación habitual del Almorzando con Juana (eltrece). Disruptiva y fuera de protocolo, la conductora cometió un desliz y dejó expuesto los comentarios que la producción le hace antes de cada emisión. Sin pelos en la lengua soltó su opinión y luego pidió disculpas por temor a que su abuela, Mirtha Legrand, le manifestara algo.

Después de la pandemia, quien se hizo cargo de las cenas y los almuerzos fue Viale. Con el objetivo de cuidar la salud de “La Chiqui”, eligieron que su nieta sea la cabecera de los históricos programas. Lo cierto es que a medida que el tiempo avanzó y la situación mejoró, Legrand retomó con sus habituales: La noche de Mirtha (eltrece) los sábados y Juana se quedó con los domingos.

El impensado desliz sucedió este domingo en medio de la presentación de uno de los invitados de Juanita, lo cual, por un momento, descolocó a todos. Esto se debió a que en anteriores oportunidades, le han llamado la atención por demorar con cada personalidad varios minutos, y como es de público conocimiento, en la televisión, el tiempo es tirano; y esto, justamente se lo marcaron muchas veces.

Juana Viale cometió un error al aire y le pidió disculpas a su abuela (Fuente: Captura de Video/El Trece)

“Vamos a hacer pasar a todos los invitados rápido, así podemos hablar mucho en la mesa, ¿les parece bien?”, dijo con un tono irónico la conductora e insistió: “Sí, porque después me retan… Iba a decir: ‘me cag*** a pedo’, pero me retan porque me quedo hablando acá”. Antes de hacer pasar a su siguiente invitado reflexionó: “Sí, la boquita. Perdón, abuelita, si me estás viendo”.

El look árabe que lució Juana Viale: “La abeja reina”

En esta edición Juana Viale lució un look árabe de la mano del diseñador Gino Bogani. Por primera vez en el año llevó un estilo con esta temática y dio de qué hablar. Su vestimenta consistió en: “Una pollera plato de organza doble. Está bordada en seda, formando flores y arabescos irregulares”.

Además, la conductora reparó en la parte superior y uno de los detalles que la embelesó: “Arriba tengo un body bordado off shoulder, obviamente para que se vean los hombros. Está bordado en conjunto con la pollera y miren este detalle de Bogani. El cierre está escondido”. Sobre el peinado, llevó algo “sueltito, para que no sea tan estructurado”.

Minutos después, ya en la mesa, recibió a Jimena Monteverde, con quien suele tener un ida y vuelta humorístico gracias a los “palitos” y comentarios picantes que entre ellas sueltan. Fue allí donde la chef destacó su outfit: “Estamos de negro y con amarillo. Onda taxi”. Al mismo tiempo, la conductora respondió: “Como la abeja. Yo soy la abeja”.

Sin dejar escapar lo que pronunció, Monteverde acotó: “Claro, vos sos la abeja reina”. “No, la abeja reina es otra”, respondió Viale en referencia a su abuela y remató: “No vaya a ser que después nos saquen del aire”.

En cuanto a la mesaza de invitados, Juana Viale reunió a diferentes profesionales del espectáculo, la música y el periodismo. Allí recibió a: Adabel Guerrero, Débora Plager, Carlos Belloso, Gerónimo Rauch y Romina Uhrig.

LA NACION