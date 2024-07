La pregunta de Juana Viale que incomodó a Nito Artaza al aire y lo dejó mudo: “No, bueno...”

Escuchar

Este domingo, Juana Viale recibió a Nito Artaza en una nueva edición del Almorzando con Juana (eltrece). En el marco de la presentación de la obra de teatro que encabezará junto a Miguel Ángel Cherutti, el actor quedó expuesto ante una pregunta picante de la conductora sobre su situación sentimental. Sin vacilar, contó cómo se encuentra tras la separación de Cecilia Milone y quiénes lo acompañan en su proceso de duelo.

La mesaza de esta jornada estuvo compuesta por personas del mundo del periodismo deportivo, el modelaje y la actuación. Quienes participaron, fueron: Eva Bargiela, Juan Marconi, Julio López, Cayetano y Artaza. Lo cierto es que este último protagonizó un momento incómodo al inicio del programa junto a Viale, que terminó por obligarlo a revelar su presente amoroso, aunque esas no hayan sido sus intenciones.

“Qué linda esa camisa”, destacó Juana, al tiempo que Artaza bromeó: “La saqué del teatro… Bueno, ahora que estoy solo, me la tengo que planchar yo”. En ese instante, la conductora no dejó pasar el comentario y consultó: “¿No estás en pareja?”.

Tras la consulta, el actor se sorprendió y quedó unos minutos sin saber qué decir. Acto seguido, afirmó: “No, estoy solo. No, bueno, estoy saliendo de una relación muy larga”. Fiel a su estilo picante, Viale acotó: “Y entrando en otra”. “No, todavía no. Es bueno, hay que estar…”, sostuvo el comediante. Sin embargo, la conductora insistió: “Dudo que estés solo”.

Nito Artaza desmintió estar en pareja y aseguró que se refugia en sus amigos y amigas (Fuente: Captura de Video/El Trece)

“Bueno, estoy acompañado de amigos, de amigas… Generalmente de amigas”, reconoció Nito y Juana analizó: “Sos más amiguero de mujeres que de hombres”. “Sí, porque las mujeres tienen otra sensibilidad y un montón de cosas que con el hombre no. Viste que te hablan de fútbol. Me gusta jugar al fútbol, pero no (...) Igual cada vez encuentro hombres más sensibles. Y es un mérito para el hombre, que lo haya desarrollado. Yo lo veía como que tenía que ser duro, pero no, yo soy un hombre muy sensible”, concluyó entre risas.

De este modo, Nito despejó las dudas que surgieron al momento en que se separó de Milone, sobre que podría tener una nueva pareja. En reiteradas ocasiones desmintió vincularse con alguien y aclaró que este proceso de duelo lo atravesaría en soledad.

La relación entre Nito Artaza y Cecilia Milone duró 20 años y hace seis que contrajeron matrimonio. El fin del amor sucedió en diciembre pasado, cuando una serie de disputas internas y desgaste de la pareja los sentenció a dar por terminada una extensa relación que se consideró como una de las más queridas del ambiente del espectáculo.

Cecilia Milone y Nito Artaza se separaron en diciembre del año pasado Instagram

Entre diversas acusaciones de terceros en discordia e infidelidades, los dos actores desmintieron un vínculo extramatrimonial y se llamaron al silencio durante un largo período, hasta que poco a poco retomaron su vida pública y se atrevieron a hablar.

“Lo que yo quiero aclarar es lo de siempre. En esta discusión que hemos tenido con mi esposa, nunca se habló de infidelidad. Nunca estuvimos en esa agenda. Hablamos casi diariamente con ella. Está trabajando en Porteña, con Master Tango”, explicó en diálogo con Intrusos (América) meses atrás en el cierre de la temporada de su obra de teatro junto a Cherutti en Uruguay.

Y agregó: “Pudieron ser muchas cosas. Lo hablaremos juntos con Cecilia. No quiero volver a ser reiterativo. Yo respeto que ella no quiere hablar del tema y también soy respetuoso de eso. Uno lo toma de esta manera en televisión, pero cuando son cuestiones así, uno lo toma como algo doloroso. Todavía estoy con el ala medio rota. Yo pongo la mejor sonrisa y me dejan como un tipo infiel. No, yo no”.

LA NACION