escuchar

El sábado, a partir de las 21.30, Mirtha Legrand comenzará la temporada número 56 de su programa. En la pantalla de eltrece se podrá ver a la diva recibiendo en su famosa mesaza a algunas figuras de renombre que ya están definidas: Adrián Suar, director de programación de eltrece; Guido Kaczka, conductor del canal, y las actrices Maggie Civantos y Muriel Santa Ana.

Además de recomenzar La noche de Mirtha, también este fin de semana vuelve al ruedo la nieta de la legendaria diva de 96 años y quien supo reemplazarla cuando ella lo necesitó: Juana Viale. La hija de Marcela Tinayre retomará sus almuerzos a las 13.45 de este domingo. En su ciclo, Almorzando con Juana, recibirá a Luis Brandoni, las actrices María Valenzuela y Julieta Nair Calvo, el actor y músico Benjamín Amadeo y el comediante Martín “Campi” Campilongo.

El 30 de diciembre de 2023, Mirtha emitía su último programa del año enfundada en un vestido de mangas largas rosas bordado en palletes y adornado en cristales y pétales, a cargo de Claudio Cosano.

Ese día habló sobre las repercusiones que había tenido su programa del sábado anterior, cuando habían estado sentados a su mesa el presidente de la Nación, Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el último sábado del año, Mirtha incomodó al dirigente político y gremial Facundo Moyano con sus preguntas, en su habitual estilo incisivo y terminó dando buenos deseos para todos. Tras el fin del ciclo 2023, Mirtha se fue a pasar las Fiestas, como acostumbra a hacer, a Mar del Plata. Allí se la “disputaron” Fátima Florez y Martín Bossi (protagonistas de las obras más taquilleras de la temporada) por ver a cuál de ellos iba a ver primero.

La Chiqui optó por saldar la disputa yendo a ver primero al Circo Rodas. La estrella de eltrece es madrina del reconocido espectáculo. Finalmente, fue luego a ver Fátima 100% y Bossi Live Comedy, los dos espectáculos de los imitadores del momento, y también otros como Perdidamente, la obra de José María Muscari.

Mirtha Legrand en la función de Bossi Live Comedy Gentileza prensa Alejandro Veroutis

En el programa de Mirtha en el que estuvo Javier Milei, Fátima Florez había hecho una breve participación anunciando su pronto debut en Mar del Plata.

“Hay una personita ahí, detrás de cámara. Venga a saludarlos, Fátima”, señaló Mirtha ese día. “Qué linda sorpresa”, la recibió la diva. “Para mí es la sorpresa, que estaba ahí de espectadora”, aclaró la novia del presidente.

Mirtha Legrand fue a ver la obra de Fátima Florez Mara Sosti

“Buenas noches, no los quiero interrumpir. Me quedo a mirar la mesaza”, se excusó Florez. “No te invité porque pensé que estabas en Mar del Plata. Que ya te habías ido”, se disculpó entonces la conductora. “Es que ya me estoy yendo”, aclaró Florez. “Vine a pasar un ratito con Javier”.

LA NACION