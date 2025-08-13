El detalle que dejó en evidencia la supuesta separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Tras varias especulaciones con respecto a la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, el panelista Pepe Ochoa lo confirmó en LAM (América TV) y reveló un detalle que dejó en evidencia esta ruptura. “Están oficialmente separados. Yanina lo ha contado en algún momento y después salió una desmentida, pero ya hablaron por separado en el colegio sobre esta situación por los hijos“, aseveró.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis, junto a sus hijas Lola y Emma

Además, según contó Ochoa, Evangelina se habría querido borrar un tatuaje que tiene con Demichelis. “Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes. Hablé con el tatuador, porque yo le pregunté a Evangelina ‘¿te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me pone ‘no, jajaja’. Me deja de contestar. Voy a buscar en el entorno del tatuador y efectivamente empezó un proceso para borrarse“, aseguró.

Otro dato que confirmaría la separación son los likes que Evangelina le habría puesto a un influencer fitness, que sacó a la luz a través de sus historias “Pochi” de la cuenta Gossipeame. “Los likes de Eva me dan que pensar, más que me dicen que no estaría usando el anillo y evita a los cronistas para las notas”, escribió la influencer en su historia.

La cuenta Gossipeame publicó captura de unos "me gusta" que Evangelina habría dado a otro hombre en las redes (Foto: Instagram @gossipeame)

Cabe destacar que Evangelina Anderson y Martín Demichelis están juntos hace 17 años. Ambos se conocieron en Villa Carlos Paz, cuando él la fue a ver a una obra y quedó completamente enamorado. Después de aquel primer flechazo, a modo de prevención y para tantear un poco cómo era el panorama, un amigo se hizo pasar por ella durante tres días para hablar con él por mensajes. Cuando finalmente se encontraron, Martín la saludó como si ya tuvieran confianza y la desconcertó. Finalmente, los dos se rieron de lo que había sucedido y comenzaron a salir.

Evangelina y Martín con sus tres hijos (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Un año después, la vedette dejó su carrera en Argentina y se mudó a Múnich con Martín porque ya estaba embarazada de su primer hijo, Bastian, que nació en 2009. Desde entonces, ella lo acompañó en toda su trayectoria futbolística y vivieron en distintas ciudades como Manchester, Málaga y Marbella, entre otras. Lola es la segunda hija del matrimonio, que nació mientras la familia vivía en Inglaterra y Martín jugaba en el Manchester City. Emma es la más pequeña de los tres hijos, quien llegó en Alemania, cuando el exfutbolista ya estaba retirado de las canchas.

En 2012, atravesaron una fuerte crisis con separación temporal, pero la superaron y en 2015, Martín le propuso casamiento durante el cumpleaños de Evangelina. Fue así que se casaron por civil en Argentina y también lo celebraron en Europa.

El posteo que Evangelina Anderson hizo en 2024 tras los rumores de que estaba separada de Martín Demichelis (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

La familia se instaló en Argentina a fines de 2022, después de casi quince años haber vivido en Europa. El motivo principal fue que Martín Demichelis asumió como director técnico de River Plate y cumplió su sueño de dirigir al club de sus amores. Sin embargo, la tranquilidad duró poco, ya que en 2024, cuando ya se habían mudado a México, surgieron muchos rumores de infidelidad, que en varias ocasiones Evangelina Anderson desmintió a través de sus redes sociales.

No obstante, esta vez, hasta el momento, ni la modelo ni el director técnico se refirieron al respecto.