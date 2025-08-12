Guillermo Francella apoyó a Julieta Prandi a horas de conocerse la sentencia contra su expareja

Guillermo Francella se encuentra en plena promoción de su nueva película, Homo Argentum, la cual llegará a los cines de todo el país este jueves y luego podrá verse por la plataforma Disney+. En medio de sus entrevistas a distintos medios de comunicación, una pregunta de un cronista lo descolocó totalmente. La misma se encontraba vinculada al caso judicial de Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño mental a la víctima“.

“Esta es una semana muy dura para Julieta Prandi y el miércoles va a ser la sentencia...”, introdujo el notero de Puro Show (eltrece), dándole pie al actor para hablar del caso que involucra a una de sus colegas más recordadas en la ficción. Julieta y Guillermo estuvieron juntos a principios de los 2000 en Poné a Francella (Telefe), el programa humorístico en el que la modelo hizo su debut actoral.

Julieta Prandi con Guillermo Francella en 2017 (Foto: captura elnueve)

“Es una semana muy dura, pobrecita. Todas las bendiciones del mundo para Julieta. Un ser humano hermoso. No se merece lo que ha vivido”, comenzó Francella, conmovido por todo lo que salió a la luz que vivió la mujer durante más de diez años. Y agregó: “Aparte, todos desconocíamos lo que estaba viviendo, pobrecita. A ese nivel. Lo mejor para ella. Eso es lo único que te puedo decir”.

¿Cuándo se conocerá el veredicto de la Justicia contra Claudio Contardi?

El próximo miércoles 13 de agosto finalmente se conocerá el veredicto de la Justicia argentina contra el empresario gastronómico, Claudio Contardi. En una entrevista al programa a A la tarde (América TV), Julieta Prandi reveló cómo vive estas horas decisivas. “Estuve cinco años esperando esto, pasé por tribunales, pericias, entrevistas, sesiones y finalmente, el miércoles, pude mirar a los jueces y decirles lo que viví. Fue muy duro llegar ahí y tener que relatarlo”, recordó en diálogo con Karina Mazzocco.

A su vez, volvió a pedir públicamente una condena ejemplar para proteger la integridad física tanto suya como de sus hijos. “Espero escuchar una condena ejemplificadora y que finalmente lo detengan por mi bien y el de mi familia. No puedo vivir con un patrullero que me sigue al supermercado o a llevar a mis hijos a la escuela. Lo mínimo es que tenga prisión domiciliaria si no le dan preventiva, porque si no la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”, lanzó.

Julieta Prandi habló de la condena a Claudio Contardi a horas de que se conozca el veredicto

Por último, denunció la tardanza de la Justicia argentina para tratar causas relacionadas con la violencia doméstica, psicológica y sexual como la que vivió ella y sus dos hijos. “Si yo, siendo conocida, en cinco años, recién ahora tengo un juicio, imaginate lo que le espera a una vecina de barrio. El sistema es vetusto, machista y retrógrado. Espero que esta pena sea ejemplificadora y que la justicia empiece a tener otra cabeza para juzgar casos de violencia de género”, sentenció esperanzada con poder cerrar finalmente este capítulo de su vida.