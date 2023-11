escuchar

La casa de papel consagró todo un éxito en Netflix, con 5 temporadas de 48 episodios en total, desde su estreno en mayo de 2017 hasta su aclamado final en diciembre de 2021. El icónico equipo liderado por el Profesor (interpretado por Álvaro Morte) llevó a cabo el asalto histórico a la Fábrica Nacional de la Moneda en España, que hipnotizó a los espectadores en medio de la intriga, los valores de amor y de amistad y un sinfín de acontecimientos que los mantuvo en vilo. Próximamente, llegará al streaming un spin-off sobre uno de sus personajes más ovacionados y un detalle que reveló el trailer causó furor entre los fanáticos.

La casa de papel se estrenó en 2017 y consagró un gran éxito en Netflix Archivo

Nairobi, Tokio, Río, Denver, Moscú, Berlín y Helsinki, de la mano del Profesor, iniciaron un golpe histórico a la fábrica de la Moneda, que prepararon durante cinco meses. Alba Flores, Úrsula Corberó, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Paco Tous, Pedro Alonso y Darko Peric dieron el salto a la fama internacional con la serie de Netflix; que se posicionó en varias ocasiones en el top 10.

Próximamente, el gigante de streaming estrenará un spin-off basado en uno de sus personajes principales. Se trató de Berlín, interpretado por Álvaro Morte, quien nos trasladará tiempo atrás, cuando planeó uno de sus primeros robos. Su objetivo es ambicioso: conseguir 44 millones de euros en joyas, en una casa de subastas de París, en Francia. A su lado, contará con una banda diferente a la conformada por Sergio Marquina.

“Algunos robos, como algunas historias de amor, son irresistibles”, fue una de las frases más icónicas del personaje de Berlín, que ahora retomará significado en el estreno de la serie, que contará con 8 episodios, el 29 de diciembre.

El elenco principal, en la producción creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, cocreadores de Sky Rojo; estará conformado por Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez; entre otros.

El detalle en el trailer de Berlín que emocionó a los fanáticos de La casa de papel

Pero, además, contó con el regreso de dos actrices de La casa de papel, que entusiasmó a los fanáticos. Se trató de Itziar Ituño y Najwa Nimri, las investigadoras Raquel Murillo y Alicia Sierra, que harán todo lo posible para evitar que se produzcan este tipo de delitos.

Las dos inspectoras de Policía de la mítica serie de Netflix, a pesar de sus diferencias, dejaron entrever que previamente compartieron una cercana amistad. Así, el adelanto del spin-off de Netflix mostró el unido trabajo que protagonizaron antes de dividirse en dos bandas.

“¡Han vuelto!”, expresó emocionado un fanático de La casa de papel, a través de su perfil en la red social X (ex Twitter), junto a un fragmento del clip en el que aparecieron Itziar Ituño y Najwa Nimri fundidas en un abrazo. “Vuelven las inspectoras y es el detalle que más me importa”, destacó otro. Un tercero añadió: “No estamos soñando. Alicia Sierra y Raquel Murillo están de vuelta”.

Los fanáticos de La casa de papel solo tendrán que esperar un mes para poder disfrutar de otra de las historias de su universo, junto a los episodios posteriores a la serie que Netflix lanzó sobre cada personaje.