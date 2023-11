escuchar

Este miércoles, Ursula Corberó se consagró una de las premiadas de la 70° edición de los Premios Ondas, que el Grupo Prisa, a cargo del diario español El País, junto a Radio Barcelona, otorga para realzar las producciones de radio, música y televisión, en el ámbito nacional e internacional. La icónica intérprete de Tokio en La casa de papel (Netflix) protagonizó un sentido discurso que incluyó una declaración de amor al Chino Darín, una exaltación del reconocimiento propio y un mensaje a los gobernantes del mundo.

“Es un día muy, muy especial para mí”, comenzó la protagonista de El cuerpo en llamas (Netflix), que fue reconocida como Mejor Actriz en la gala de premios por su interpretación como Rosa Peral, la expolicía condenada por el conocido como el “crimen de la Guardia Urbana”, que sucedió en España en 2017.

Úrsula Corberó protagonizó El cuerpo en llamas Instagram: ursulolita

Y agregó, visiblemente emocionada: “Es la primera vez que recojo un premio por una interpretación”. Ursula Corberó saltó a la fama internacional por su papel de Tokio en la serie La casa de papel, que se ubicó entre los primeros puestos de Netflix, al igual que sucedió con El cuerpo en llamas tras su estreno el 8 de septiembre de 2023.

Sobre el escenario, la actriz española pronunció una declaración de amor a su pareja desde hace más de siete años. “Se lo quiero dedicar a mi gran amor, a Chinito. Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Chino me ha enseñado a expresar mis necesidades, a poner límites en mi vida”, señaló.

“Creo que es muy difícil ser respetuoso con los demás sin serlo primero con uno mismo”, continuó. Y envió un mensaje a los dirigentes al frente de los países del mundo. “A las personas de ahí arriba, que tomáis las decisiones: Por favor, hablad y entendeos. Es posible hacerlo sin un enfrentamiento. Por favor, no más guerras. Querámonos y respetémonos”, concluyó Corberó.

Luego de agradecer a los coordinadores de los Premios Ondas y en medio del aplauso unánime del público, la actriz regresó al micrófono para expresar algo que recordó al instante. “Esperad, ya termino. Me lo dedico a mí también, por ser tan trabajadora, tan valiente. Porque estuve a esto [incluyó un gesto con los dedos] de decir que no a este personaje, ¡y por ser tan maja! Adiós”, dijo entre risas.

El motivo por el que Úrsula Corberó pensó en no aceptar el papel de Rosa Peral en El cuerpo en llamas

El 8 de septiembre, aterrizó en Netflix El cuerpo en llamas, una serie de ocho capítulos de 50 minutos que relató un suceso real en España. Se trató del conocido como “crimen de la Guardia Urbana”, basado en la investigación policial de la aparición del cuerpo del Mosso d’Esquadra Pedro Rodríguez, quien fue hallado calcinado en un auto en el Pantano de Foix, en Barcelona, el 4 de mayo de 2017.

En la ficción, Úrsula Corberó interpretó a Rosa Peral, una expolicía y expareja de la víctima que se convirtió en una de las principales sospechosas del crimen, junto al también exagente Albert López, con quien mantuvo una relación sentimental paralela.

Úrsula Corberó interpretó a Rosa Peral en El cuerpo en llamas Archivo

La actriz expresó sus reflexiones acerca de su decisión de interpretar a la acusada en la serie. “Tuve dudas sobre si tomar el personaje o no, que surgieron del respeto que me daba interpretar a alguien basado en una persona real”, señaló en diálogo con Cadena SER. Y agregó, en referencia a Rosa Peral: “Es una persona no normal y tóxica, con inseguridades, dualidades y mucha ambición”.