Shakira no ha dejado de cosechar éxitos a nivel global desde que se separó de Gerard Piqué, gracias a las canciones que le sirvieron como catarsis, según reveló ella misma en diferentes declaraciones. En esas producciones, también quedaron expuestas algunas circunstancias que vivió con su ahora expareja y su familia, así como con la nueva novia del exfutbolista, Clara Chía. El tema polarizó las opiniones y ahora fue el actor Jaime Lorente, quien encarnó a Denver en la serie La Casa de papel, quien encendió el debate al criticar dura a la colombiana.

Lorente, de 33 años y con poco más de 345 mil seguidores en la red social X, antes Twitter, lanzó un mensaje que enardeció a todos los fans de la cantante colombiana. “Qué pereza das, Shakira”, escribió luego de que el último éxito de la barranquillera, “El Jefe”, tuviera un mordaz mensaje para su exsuegro, Joan Piqué.

Jaime Lorente tundió a Shakira y las redes se fueron en su contra Captura de X

La comunidad virtual se encendió con esta opinión y, sin filtros, los usuarios también le respondieron con fuertes mensajes. Si bien algunos estuvieron de acuerdo, fueron más los que lo criticaron. “Mediocre carrera de música y actuación”; “Mastique trague, trague mastique”, escribieron algunos, este último en referencia a la letra de la “Music Session #53″, el tema de colaboración de Shakira y el argentino Bizarrap. Otros le recordaron a Lorente las diferencias de su carrera musical. En Spotify cuenta con una cifra de casi 84.000 oyentes al mes, frente a los más de 64 millones que siguen a Shakira.

Jamie Lorente se fue con todo contra Shakira y las redes ardieron @jaimelorentelo / Instagram

Hasta el momento, el actor no respondió a ninguno de los mensajes, que también se extendieron a otras redes sociales, como su perfil de Instagram, donde tiene una comunidad de más de 12 millones de seguidores: “Te seguía, pero ya no. Es que me das mucha pereza”; “Te subes al tema de Shakira porque ni te conocen”, fueron algunas de las reacciones de quienes retomaron su mensaje inicial.

Por ahora, Lorente no ha emitido una segunda reacción; tampoco sus amigos y compañeros de la exitosa serie fijaron su postura a favor o en contra.

Shakira en su nuevo videoclip: El jefe (Fuente: Captura de Video)

El silencio de Shakira y el nuevo reto que tendrá que enfrentar

Parece que la nacida en Barranquilla, Colombia, tiene otras preocupaciones, dado que por ahora su atención estaría en otro incidente no relacionado con su separación. La fiscalía española la acusa de un fraude de más de 5 millones de euros por el concepto de impuestos sobre la renta, correspondientes al ejercicio fiscal de 2018.

Shakira enfrenta en España una demanda por un supuesto fraude millonario EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Mientras tanto, debe prepararse también para una audiencia fijada el 20 de noviembre por otro supuesto fraude millonario, el cual incluso se menciona en su colaboración con Bizarrap, cuando la letra señala: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Este tema, que la ha llevado a obtener múltiples reconocimientos, es también uno de los que la puso más en el foco mediático.

