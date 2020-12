Entrevistado por Jey Mammon en Estelita en casa, Damián De Santo recordó su cruce con la diva y contó sus sensaciones

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2020 • 16:25

El reconocido actor y conductor Damián De Santo fue el protagonista de la última entrevista de Estelita en casa, programa que conduce Jey Mammon por América. En un íntimo mano a mano, recordó el día en que hizo enojar a Mirtha Legrand y cómo se sintió.

Hace más de una década, De Santo protagonizó un incómodo momento en la mesa de la diva, donde esbozó una teoría de "matar a los padres en vida" para atravesar el duelo que no le gustó a la anfitriona del almuerzo. Como remate de ese intercambio, el actor le dijo a Legrand: "Tal vez tu necedad no te permite escucharme".

"¿Qué pasó por tu cuerpo? Porque es algo que quizás a mucha gente le gustaría hacer, cuando le dijiste 'quizás tu necedad no te permite ver'. Fue fuerte. ¿Sentiste miedo?", le consultó Mammon en su papel de Estelita.

"No me dio lo mismo, sentí que pateé la puerta, que decía 'alto policía''', aseguró De Santo. "¿Y qué pasó cuando requisaron?", repreguntó el conductor. "Bueno, encontramos una señora con una edad que tal vez algunas cosas no las comprende y es lógico, tal vez la frase mía más mortificadora fue 'hay que matar a los padres en vida para poder disfrutarlos''', expresó el actor. "Yo le dije 'no me levanto porque me encanta la mousse de chocolate'", agregó Mammon, entre risas, recordando su propia experiencia.

Además, De Santo le reveló a Estelita cuál fue su trabajo antes de dedicarse a la actuación: "Fui vendedor ambulante. Vendía medias por docena. Estaba medio muerto de hambre".