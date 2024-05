Escuchar

Las situaciones de violencia y las acaloradas discusiones en Gran Hermano (Telefe) llegaron a niveles nunca antes vistos. La jugadora favorita de esta temporada, Furia, fue recientemente sancionada tras protagonizar una fuerte pelea con Mauro, en la que sobrepasó todos los límites, lo que determinó que la producción del reality decidiera castigarla poniéndola en todas las placas, de acá, al final de su camino en la competencia.

La voz en off de Gran Hermano se hizo oír en el living de la casa y comunicó este domingo por la noche la sanción. Ante la mirada de todos los hermanitos, detalló: “Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones donde una advertencia, no alcanza. Por eso, Juliana va a recaer sobre vos una severa sanción: desde este momento y hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada”.

Y continuó: “Esto significa que a partir de la próxima semana, ya estás en placa, y nunca podrás ser salvada por el líder, aunque sí voy a permitir que nomines y juegues por la prueba del liderazgo. Si eventualmente llegaras a ganar una prueba, también permitiré que subas y bajes a los compañeros que elijas, pero nunca tendrás el beneficio de la inmunidad”.

Ahora, un nuevo video salió a la luz; en las imágenes se ve a la jugadora amenazando, con un cuchillo en mano, a uno de los nuevos participantes. Se trata de Darío, con quien la hermanita nunca había tenido un desencuentro hasta el momento.

Un video muestra a Furia de Gran Hermano amenazando con un cuchillo a otro jugador

“Te voy a estar observando”, le dijo a su compañero en modo de amenaza. Ante esto, el jugador desconcertado no supo a qué se refería la jugadora y le preguntó: “¿Por qué me decís eso?”. La doble de riesgo se alejó y no le dio respuesta, quien quedó confundido con la situación. Rápidamente, las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron todo tipo de críticas contra la producción de Telefe que permite ese tipo de violencia.