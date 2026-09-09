El día que James Blunt apareció en La Voz Alemania y paralizó al jurado

Hay momentos en la televisión que quedan guardados en la memoria colectiva, más si estos rompen el libreto, descolocan a todos los presentes y generan una ovación espontánea. Uno de los episodios más recordados del formato internacional La Voz ocurrió en su versión alemana, el día que el cantante y compositor británico James Blunt decidió subirse al escenario de las audiciones a ciegas sin que al jurado se le cruzara la idea.

El día que James Blunt apareció de sorpresa en La Voz Alemania y paralizó al jurado

El concepto de las audiciones a ciegas es clave en el segmento: los jurados se encuentran de espaldas al escenario y juzgan a los participantes única y exclusivamente por el talento de su voz. No hay apariencias, no hay prejuicios y, sobre todo, se asume que quienes pisan el escenario son aspirantes desconocidos que buscan su oportunidad en la industria de la música. Sin embargo, aquella noche las reglas del juego se infringieron cuando la música comenzó a sonar.

James Blunt sorprendió a todos al interpretar “Goodbye My Lover”

James Blunt, conocido por su inconfundible timbre de voz y por ser autor de baladas icónicas de los años 2000, subió al escenario envuelto en un silencio de complicidad total con la producción y el público presente en el estudio. Agarró el micrófono y comenzó a cantar ni más ni menos que uno de sus propios temas emblemáticos, “Goodbye My Lover”.

Apenas entonó los primeros versos, la atmósfera en el set cambió por completo. Para los cuatro jurados, que continuaban de espaldas al escenario, lo que escuchaban era una interpretación perfecta. La voz no solo sonaba exacta a la versión original del mismo intérprete, sino que poseía ese matiz rasgado, melancólico y único que definió la carrera del artista británico. Entre los coaches se intercambiaron miradas de asombro y dudas sobre si estaban frente a un gran imitador de Blunt.

La duda duró apenas unos segundos. Uno tras otro, quienes cedieron ante la curiosidad y la calidad de lo que escuchaban, comenzaron a presionar el famoso botón rojo para dar la vuelta a sus sillones, por lo que la reacción no tardó en llegar. Al descubrir que no se trataba de un aficionado talentoso ni de un tributo, sino del mismísimo James Blunt, las caras de desconcierto se transformaron en risas y gritos.

Por su parte, el público rompió en una ovación poniéndose de pie para celebrar el momento. Mientras tanto, los jurados, aún asimilando la sorpresa, se levantaron de sus asientos para aplaudir al músico británico, quien mantenía la compostura y la sonrisa tras disfrutar al máximo el momento.

Al terminar su interpretación, Blunt soltó el micrófono y lanzó en alemán: “Dankeschön” (“Muchas gracias”). Los jurados corrieron a abrazarlo mientras uno de ellos le reprochaba entre risas: “¡Pensé que era un imitador tuyo, pero lo hacías demasiado bien!”. Como respuesta, James bromeó sobre la posibilidad de que alguien lo sumara a su equipo.

El día que James Blunt emocionó a todos en La Voz Alemania (Foto: Captura X)

Cinco años después de aquella emotiva secuencia, un usuario en X volvió a recordarla y los fanáticos no tardaron en reaccionar. “Tantos años después de que la escribió y esta canción todavía lo conmueve tan profundamente…”; “Un crack total, la canta con bastante sentimiento, así se hace” y “Lo que transmite James cantando, pocos lo hacen”, fueron solo algunos de ellos.