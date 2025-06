A 20 años del lanzamiento de la canción “You’re Beautiful”, James Blunt contó su oscuro significado

Dos décadas después de que “You’re Beautiful” se convirtiera en un fenómeno global, James Blunt decidió romper con el imaginario romántico que se construyó alrededor de su mayor éxito musical. En el aniversario número 20 del lanzamiento de la canción, el cantante británico sorprendió a sus seguidores al revelar el verdadero trasfondo de la balada.

Durante años, la canción fue elegida como banda sonora de bodas, cumpleaños de 15, propuestas de matrimonio y playlists dedicadas al amor. Sin embargo, el compositor insiste en que quienes la interpretan como una canción romántica están completamente equivocados. “Todo el mundo dice: ‘Ah, es tan romántico. Quiero que You’re Beautiful sea mi canción de boda’. Esta gente está jodida”, disparó en una entrevista con The Huffington Post hace un tiempo atrás, y reiteró su postura en el video conmemorativo publicado el pasado 30 de mayo. En tono irónico, Blunt se filmó desde su casa en Ibiza, la cual pudo adquirir gracias a las ganancias del tema, y declaró: “¿Quién hubiera pensado que una canción sobre estar drogado y acosar a la novia de otro tendría tanta repercusión?”.

James Blunt cuenta la verdad sobre You're Beautiful

Compuesta junto a Sacha Skarbek y Amanda Ghost, “You’re Beautiful” fue lanzada en 2004 como el tercer sencillo de su álbum debut Back to Bedlam. La canción se posicionó rápidamente en los primeros puestos de los rankings internacionales, vendió más de cuatro millones de copias y lo consolidó como una de las voces británicas más reconocidas de los 2000. Lo que pocos sabían era el trasfondo turbio detrás de su letra.

Según explicó el propio James en una entrevista con el diario inglés The Guardian, la inspiración surgió tras ver a una exnovia en el subte de Londres, acompañada por su nueva pareja. “Nuestras miradas se cruzaron, pero simplemente nos cruzamos. Fui a casa y escribí la letra en dos minutos. Siempre se ha presentado como una canción de amor, pero en realidad es un poco espeluznante”, confesó.

La letra, que muchos interpretaron como una dulce reflexión sobre el amor a primera vista, en realidad retrata a un hombre alterado por las drogas, obsesionado con una mujer que ya está en pareja. “Se trata de un tipo que debería estar preso por ser una especie de pervertido”, bromeó el artista, aunque sin ocultar el trasfondo sombrío que imaginó para escribir el éxito mundial.

La reacción de los fans de James Blunt al conocer el verdadero significado de la canción Foto: Captura de pantalla de Instagra

Incluso, James Blunt confesó que era una de las canciones que menos fe le tenía y que aun el día de hoy le sorprende que sea tan querida por el público. “No tenía idea de que resonaría tanto en la gente”, dijo en el clip de aniversario. Al pie del posteo gran cantidad de fanáticos demostraron su asombro al enterarse por primera vez de que trataba su tema favorito de la juventud. “Yo de 34 años SOLO dándome cuenta de que esta nunca fue la canción de amor que pensé”; “Ahora que conozco la historia, me gusta más la canción” y “Lo que me preocupa es que recuerdo cuando lanzaste la canción hace 20 años...”, fueron algunos de los mensajes al respecto.